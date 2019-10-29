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Bartın’da otel çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 19:32 | Son Güncelleme

Bartın’ın Ulus ilçesinde belediye ait olan otelin çatı katında yangın çıktı.

Bartın’ın Ulus ilçesinde belediye ait olan otelin çatı katında yangın çıktı. Yangın tüm oteli sarmadan çevre belediye itfaiyelerinin de yardımı ile söndürülerek kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Ulus Belediyesine ait otel binasının çatı katında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada otelde kalanlar ise kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine gelen Ulus, Bartın ve Abdipaşa Belediyeleri ile Orman İşletmesine ait arozözler de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası yangın tüm binayı sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen ve kolunda kesik oluşan 2 itfaiye eri ise hastaneye kaldırıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, yangının 17.00 sıralarında çatı arasından çıktığını belirterek, “İlk müdahalemizi yaparak diğer itfaiye ekiplerine haber verdik. Yangına müdahale ettik. Elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Eli kesilen ve dumandan etkilenen 2 itfaiye erimiz var ve onlarında durumu iyi” dedi.

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