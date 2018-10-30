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Bartın'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:38 | Son Güncelleme

Amasra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı trafik kazasında bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Amasra tüneli çıkışındaki kazada yaralanan 5 kişi arasında bulunan Turgut Genç, tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Amasra'dan Bartın istikametine giden Necati Atay (58) idaresindeki 74 BE 528 plakalı otomobil, önceki gün Amasra tüneli çıkışında karşı yönden gelen Coşkun Güneş (46) yönetimindeki 06 ENS 70 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücü Atay ile aynı otomobildeki Gülcan Arslan (34) hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.

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Amasra Kaza ölüm trafik kazası Turgut Genç yaralı

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