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Baş ağrınızın nedeni bruksizm olabilir!

15.02.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş sıkma ve gıcırdatma uykuları istemsiz bir şekilde yapılabiliyor. Diş sıkmak sabah uyanınca huzursuzluğa, rahatsızlığa, baş ağrısına ve daha birçok hastalığa neden oluyor. Uykuda fark etmeden diş gıcırdatmanın stres gibi sebepleri bulunuyor. Diş sıkmak veya gıcırdatmak bruksizme neden oluyor. Hastaların rahatsızlıklarının daha fazla artmaması için bruksizm olup olmadığını öğrenip tedavi olmaları gerekiyor. Bruksizm belirtilerini öğrenmek için bu haberi okuyabilirsiniz…

Baş ağrınızın nedeni bruksizm olabilir!

Uyandığınızda çene kasınız veya başınız ağrıyorsa bunun nedeni gece dişinizi sıkmanızdan dolayı olabilir. Diş sıkma yani bruksizm özellikle belirli dönemlerde artış gösteriyor. Pandemi sürecinde stresin artmasıyla birlikte uyurken diş sıkma sorunları da artış gösterdi. Bruksizmin en büyük etkenlerinden birinin stres olduğunu belirten Dr. Dt. Öğr. Üyesi Ayfer Atamer, diş sıkma veya gıcırdatma sorunu yaşayan kişilerin pandemi döneminde normalin üstünde artış gösterdiğini vurguladı.

GÜN İÇERİSİNDE YAŞANAN STRES DİŞ GICIRTMAYA NEDEN OLABİLİYOR

Daha çok uyku halindeyken, dişlerin sıkılması veya gıcırdatılması ile medya gelen bruksizmin birçok nedeni bulunuyor. Uyku sırasında istemsiz olarak gelişen bu çene hareketi, kişinin gün içerisinde yaşamış olduğu stresten tutun da fizyolojik ve hatta alkol, sigara ve ilaç kullanımına bağlı olarak bile gelişebilir.

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BU BELİRTİLERİN EN AZ 3’Ü VARSA BRUKSİZM OLABİLİRSİNİZ

Brusizm ortaya çıkardığı çene eklemi rahatsızlıklarıyla birlikte; ağız açmada kısıtlılık, kulak önünde hissedilen ağrı ve tıkırtı sesleri, anksiyete, stres, depresyon, kötü uyku ve ağız diş sağlığı kalitesinin düşmesi gibi pek çok olumsuz etkiye de sebep oluyor. Diş gıcırdatma tedavisinde diş hekimleri ve fizyoterapistlerden oluşan disiplinler arası profesyonel bir ekip ile tedavi sürecinin uygulandığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü Dr. Dt. Öğr. Üyesi Ayfer Atamer, ’’Bruksizm genellikle uyku sırasında gerçekleştiğinden dolayı hastaların bu durumun farkına varması zaman alabiliyor. Ancak kendilerinde aşağıdaki belirtileri gören hastalar mutlaka bir uzman hekimden yardım almalıdır.’’ dedi.

BRUKSİZM OLDUĞUNUZU ANLAMAK İÇİN BAŞLICA BELİRTİLER:

  • Sabahları çene kaslarında ağrı hissedilmesi.
  • Kulağın ön taraflarında ağrı ve tıkırtı seslerinin oluşması.
  • Ağız açıklığında kısıtlılık ve çenenin takılma hissi.
  • Artan kas aktivitesi nedeniyle yüz şeklinde değişiklik meydana gelmesi.
  • Baş ve boyun ağrılarının oluşması.
  • Baş dönmesinin olması.
  • Dişlerde aşınma ve hassasiyetin olması.

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Bruksizm tedavisi, dişler üzerinde oluşan problemleri çözüme kavuştururken bir diğer yandan da hastanın dişlerini gıcırdatmasına sebep olan sorunlarını tespit etmesine yardımcı olur. Bu sebepten dolayı gerekirse bruksizm tedavisine ek olarak psikolojik destek almak da oldukça önemlidir.


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