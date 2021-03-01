Baş ağrısını şıp diye kesen uçucu yağlar! Biberiye yağını banyodaki suya eklemek...

Ağrı, zonklama, basınç... Gerilim tipi baş ağrılarından muzdaripseniz o zaman neden bahsettiğimizi de biliyorsunuzdur. Susuz kalmamak, düzenli yemek yemek ve tutarlı bir uyku programına bağlı kalmak, doğal olarak baş ağrısını durdurmaya yardımcı olabilir, ancak birçok hasta artık başka bir yaşam tarzı çare olan uçucu yağlara yöneliyor.

Bununla birlikte baş ağrısının nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ağrının fiziksel ya da psikolojik olup olmadığını kişinin bilmesi gerekmektedir. Temel anlamda yapılan, baş ağrısına neden olan damarların gevşetilmesi ve kan akışının giderilmesidir.

Nane yağı, uyarıcı, kokusu keskin bir öz yağdır ve baş ağrılarında kullanılır. Zencefil yağı, limon yağı gibi yağları kullanmak mümkündür. Selvi, biberiye, adaçayı gibi keskin kokulu yağlar baş ağrısı sıkıntılarında sürülebilir.

NANE YAĞI

Nane yağı, baş ağrısı ve migren ataklarını tedavi etmek için en sık kullanılan uçucu yağlardan biridir. Kasları gevşetmeye ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan mentol içerir.