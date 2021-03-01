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Baş ağrısını şıp diye kesen uçucu yağlar! Biberiye yağını banyodaki suya eklemek...

01.03.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Uçucu yağlar, bir bitkinin yapraklarından, gövdelerinden, çiçeklerinden, kabuğundan, köklerinden yapılan yüksek konsantre sıvılardır. Aromaterapi genellikle stresi azaltmak ve duyusal uyaranlar (koku) yoluyla dolaşımı iyileştirmek gibi sağlık yararları sağlayabilen esansiyel yağlar içerirler. Bununla birlikte bu yağlar baş ağrısı veya migren gibi belirli durumların tedavisine bile yardımcı olabilir.

Ağrı, zonklama, basınç... Gerilim tipi baş ağrılarından muzdaripseniz o zaman neden bahsettiğimizi de biliyorsunuzdur. Susuz kalmamak, düzenli yemek yemek ve tutarlı bir uyku programına bağlı kalmak, doğal olarak baş ağrısını durdurmaya yardımcı olabilir, ancak birçok hasta artık başka bir yaşam tarzı çare olan uçucu yağlara yöneliyor.

Bununla birlikte baş ağrısının nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ağrının fiziksel ya da psikolojik olup olmadığını kişinin bilmesi gerekmektedir. Temel anlamda yapılan, baş ağrısına neden olan damarların gevşetilmesi ve kan akışının giderilmesidir.

Nane yağı, uyarıcı, kokusu keskin bir öz yağdır ve baş ağrılarında kullanılır. Zencefil yağı, limon yağı gibi yağları kullanmak mümkündür. Selvi, biberiye, adaçayı gibi keskin kokulu yağlar baş ağrısı sıkıntılarında sürülebilir.

NANE YAĞI

Nane yağı, baş ağrısı ve migren ataklarını tedavi etmek için en sık kullanılan uçucu yağlardan biridir. Kasları gevşetmeye ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan mentol içerir.

Seyreltilmiş nane yağının topikal olarak uygulanmasının hem gerilim tipi baş ağrılarından hem de migren ataklarından kaynaklanan ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Bu nasıl kullanılır?

Naneyi hindistancevizi yağı gibi başka bir taşıyıcı yağla seyreltin.

BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı, güçlü anti-enflamatuar ve analjezik (ağrı giderici) özelliklere sahiptir. Yüzlerce yıldır halk hekimliğinde stresi azaltmak, ağrıyı gidermek ve dolaşımın iyileştirilmesi için kullanılmaktadır ve bunların tümü baş ağrısına yardımcı olabilir.

Nasıl kullanılır?

Biberiye yağı kullanmak için, etkilenen bölgeye hindistancevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile karıştırılmış birkaç damla biberiye yağı ile masaj yapabilirsiniz. Ayrıca biberiye yağının kokusunun (cildinizden gelen kokuyu solumak veya sıcak bir banyoda solumak gibi) ağrıyı hafifletebileceği düşünülmektedir.

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LAVANTA YAĞI

Lavanta esansiyel yağı genellikle stres atma ve rahatlama için kullanılır. Lavantanın baş ağrısı ve migren tedavisine yardımcı olabileceğine dair güçlü kanıtlar da vardır.

Lavanta esansiyel yağından gelen kokuyu solumak, migren ataklarının akut yönetimine yardımcı olabilir. Bir 2013 araştırması, insanların lavanta yağını teneffüs ettikten sadece 15 dakika sonra ağrıda önemli bir azalma olduğunu bildirdi.

Bu nasıl kullanılır?

Faydalarını elde etmek için seyreltilmiş lavanta yağını cilde uygulayabilir, yağ difüzörü kullanabilir veya seyreltilmiş yağı ılık bir banyoya ekleyebilirsiniz.

PAPATYA YAĞI

Papatya esansiyel yağı vücudu gevşetir ve kasları rahatlatır ve bu nedenle gerilim tipi baş ağrılarının tedavisinde çok yardımcı olabilir. Ayrıca baş ağrısının yaygın nedenleri olan anksiyete ve uykusuzluğun tedavisine de yardımcı olabilir.

Hamile kadınlar, düşük yapma riski taşıdığından papatya esansiyel yağı kullanmamalıdır.

Bu nasıl kullanılır?

Bir taşıyıcı yağda seyreltilmiş birkaç damla papatya esansiyel yağını banyoya veya sıcak suya ekleyebilir ve buharı soluyabilirsiniz.

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OKALİPTÜS

Baş ağrınız sinüs sorunlarından kaynaklanıyorsa, okaliptüs uçucu yağları yeni en iyi arkadaşınız olabilir. Bu yağ, burun geçişlerini açar, sinüsleri temizler ve baş ağrısına neden olan sinüs gerginliğini gidermeye yardımcı olur.

1994 tarihli bir araştırma, aynı zamanda, nane yağı, okaliptüs yağı ve etanol kombinasyonunun hem kaslara hem de zihne rahatlatıcı etkiler sağladığını ve bu da baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini buldu.

Bu nasıl kullanılır?

Bir taşıyıcı yağa bir damla okaliptüs yağı uygulayabilir ve sinüsleri temizlemek için göğsünüze uygulayabilir veya sıcak suya birkaç damla ekleyip buharı soluyabilirsiniz.

AROMATERAPİ YAĞLARININ RİSKİ VAR MIDIR?

Uçucu yağlarla ilişkili en büyük risk, alerjik reaksiyon veya tahriş riskidir. Cilde yağ uygulamak, batma veya yanma hissi, kızarıklık dahil olmak üzere tahrişe neden olabilir.

Nane ve okaliptüs yağları dahil tüm uçucu yağları cilde uygulamadan önce bir taşıyıcı yağ ile seyreltmelisiniz.

Yaygın tahrişi önlemek için bir test yapın: Çok miktarda uygulamadan önce cildinizdeki küçük bir noktaya birkaç damla seyreltilmiş uçucu yağ uygulayın. 24 ila 48 saat içinde reaksiyon olmazsa, kullanımı güvenli olmalıdır.

1 yaşın altındaki bebekler veya hamile ve emziren kadınlar için önerilen çok az uçucu yağ vardır. Özellikle lavanta ve biberiye yağları tehlikeli olabilir.

Uçucu yağlar, astım veya kalp problemleri gibi önceden mevcut durumlarınız varsa da komplikasyonlara neden olabilir. Herhangi bir uçucu yağ kullanmadan önce doktorunuza mutlaka danışın.

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