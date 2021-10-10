HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor

Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor

10.10.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de ailesi tarafından baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 3 yaşındaki Arif Kahraman, yüz bin kişiden 10 kişide görülen bir hastalıkla savaşıyor. 10 aydır yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki çocuğun başında beyin büyüklüğünde tümör olduğu tespit edildi. Çaresizce çözüm yolu arayan acılı anne Büşra Kahraman, oğlunun kurtulabilmesi için yetkililerden yardım istiyor.

Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor

Ümraniye’de yaşayan Büşra ve Yasin Kahraman çiftinin 3 yaşındaki oğlu Arif Kahraman, ailesi tarafından baş dönme ve yürüme şikayeti ile Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan tetkikler sonucu Arif Kahraman’a yetişkinlerde rastlanılan ve 100 bin kişiden 10 kişide nadir görülen ‘Glioblastoma’ kötü huylu tümör teşhisi konuldu. Doktorlar aileye, nadir görülen bir hastalık olduğunu ve tümörün 3 yaşındaki Arif Kahraman’ın beyninin tamamını kapladığını söyledi. Oğlu Arif Kahraman’ın 10 ay hastanede yaşam mücadelesi verdiğini belirten Büşra Kahraman, yetkililerden yardım istiyor.

“YÜZ BİN KİŞİDEN 10'UNDA GÖRÜLEN BİR TÜMÖRMÜŞ”

Anne Büşra Kahraman, “Ocak ayından yürüme ve baş dönmesi şikayetiyle Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvurduk. Hastanede çocuğumun tomografi ve MR’ı çekildi. Çocuklarda nadir görülen 4’üncü evre yetişkin Glioblastoma tümörü olduğu teşhisi konuldu. Patoloji bölümünden çocuğumun başından parça aldılar. Tümör sinir sisteminde olduğu için omurilik suyunun akmadığı tespiti yapıldı. Oğlumda görülen tümör yetişkin tümörü olarak yüz bin kişide 10 kişide görülen bir tümörmüş” diye konuştu.

"OĞLUMA UMUT OLSUNLAR"

Acılı anne Büşra Kahraman konuşmasının devamında, “Arif, kemoterapiye yanıt vermediği için akıllı haplarla bir ay ışın tedavisi uygulandı. Haziran ayında tümörün büyümesi nedeniyle bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Tümör beyninin büyüklüğü kadarmış. Oğlum 10 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Yetkililere sesleniyorum, oğluma bir ses bir umut olsunlar. Doktorlar oğlumun öleceğini söylediler ama oğlum mücadele ediyor. Belki ameliyatı da kaldıracak ve kurtulacak. Ameliyat sonrası sakat da kalsa, başımın üstünde yeri var. Ben onu pamuklara sarar gene de bakarım” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdiRahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdi
PARTNERNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılarNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılar
Sosyal medya bunu konuşuyor! Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp girdiSosyal medya bunu konuşuyor! Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp girdi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Bakan Soylu açıkladı! 40 yıl sonra bir ilk

Bakan Soylu açıkladı! 40 yıl sonra bir ilk

Kullanımı durduruldu! Sebep: Kalp iltihabı riski

Kullanımı durduruldu! Sebep: Kalp iltihabı riski

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.