HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Baş düşmanı strestir: Sedef hastalığı belirtileri nelerdir?

Baş düşmanı strestir: Sedef hastalığı belirtileri nelerdir?

22.12.2020 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Baş düşmanı strestir: Sedef hastalığı belirtileri nelerdir?

Vücut üzerindeki deri döküntüsü ile meydana gelen sedef hastalığı, dünya nüfusunun yüzde 3’ünde görülüyor. Bakteriyel enfeksiyonlar ve psikolojik bozukluklardan oldukça etkilenen bu hastalık, erkekleri ve kadınları aynı oranda etkiliyor. Peki sedef hastalığı belirtileri nelerdir?

Sedef hastalığı toplumda sıklıkla karşılaşılan cilt rahatsızlıklarından biridir. Pek çok sebebe bağlı olarak gelişen hastalığın belirtileri ise kişiler için rahatsızlık vericidir. Sedef hastalığına ne iyi gelir, merak ediyorsanız, tüm detaylar yazımızda!

Sedef Hastalığı Nedir?

Sedef (psoriasis) hastalığı, insan vücudunu koruyan bağışıklık sisteminin ciltte yanlış çalışması sonucu oluşmaktadır. Normalde bir yanık veya tahriş oluştuğunda deri kendi üretimini hızlandırır kabuk yaparak hemen iyileşmeye çalışır. Sedef hastalığında da aynı bu şekilde vücut üzerinde bir yara varmış gibi düşünerek, deri kendini onarmaya çalışır. Kronik bir rahatsızlık olan sedef hastalığı, dirsekler, saçlar, el ve ayaklarda kırmızı renkli olup pul pul bir şekilde deri döküntüsü olmasıdır. Genetik etmenler ve çevresel faktörlerden etkilenerek ortaya çıkan bu deri döküntüsü, daha çok kaşıntı ve kanamalar ile kendini göstermektedir. Sedef hastalığı bir kez görüldükten sonra tekrarlanmaktadır. Henüz dünya üzerinde sedef hastalığı için özel hazırlanmış bir ilaç ya da krem bulunmamaktadır. Tedavi yöntemi olarak ise sedef hastalığının, hastada meydana getirdiği semptomların kontrol altında tutulması benimsenmektedir.

Sedef Hastalığının Görülme Sebepleri Nelerdir?

Çevresel sebepler ve genetik faktörlerin büyük rol aldığı sedef hastalığının asıl sebebi bilinmemektedir. Hastanın bağışıklık sistemine bağlı olarak cilt üzerinde farklı tepkimeler ortaya çıkabilir. Ancak hastalığı tetikleyen bazı etmenler vardır. En bilinen sedef hastalığı nedenleri ise şu şekildedir:

  • Cildin güneş ışınlarına uzun süre maruz kalması
  • Fazla stres altında kalma
  • Duygusal stres
  • Hormonal değişiklikler
  • Sigara ve alkol tüketimi
  • Bilinçsiz ilaç kullanılması
  • D vitamini eksikliği
  • Genetik sebepler
  • Protein sindiriminde güçlük çekme
  • Aşırı aktif bağışıklık sistemi
  • Alt deri ve üst deride artan sayıda T kan hücresi
  • Dengesiz ve düzensiz beslenme
  • Kötü karaciğer fonksiyonu

Sedef Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Sedef hastalığı genellikle dirseklerde, bacaklarda, kafa derisinde, yüzde, belde, avuç içi ve ayak tabanlarında bulunur. Bunun yanı sıra tırnaklar, ağız içi ve cinsel organlar üzerinde de aynı ordan görülebilmektedir. Hastalığın görüldüğü bölgeler kişilere göre değişkenlik gösterir.

Vücut üzerinde saydığımız bu noktalarda görülen sedef hastalığı belirtileri ise şöyledir;

  • Çatlak ve renksiz bir cilt tonu oluşur.
  • Kafa derisi üzerinde kepeklenme olur.
  • Tırnaklar tırnak yatağından ayrılır ve kanamalar meydana gelir.
  • Gevşek ve hassas bir cilt meydana gelir.
  • Kabuklu ve kırmızı deri kalkmalarıdır.
  • Tırnaklarda renk değişimi ve mantar oluşumuna sebep olur.
  • Görüntüsü nedeniyle insan psikolojisini olumsuz etkiler.

Sedef Hastalığı Bulaşıcı mıdır?

Sedef hastalığı dendiğinde herkesin aklına ilk olarak “Sedef hastalığı bulaşıcı mı?” sorusu gelmektedir. Sebebi kesin olarak bilinmeyen sedef hastalığı bulaşıcı değildir. Yapısı gereği virüs ve enfeksiyon kaynaklı olmadığından herhangi bulaşma riski yoktur.

Sedef Hastalığına Ne İyi Gelir?

Sedef hastalığına iyi gelen besinler, bu rahatsızlığı yaşayan kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Bazı doğal besinlerin sedef hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Bu besinleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Zerdeçal
  • Elma sirkesi
  • Aloe vera
  • Zeytinyağı
  • Çay ağacı yağı
  • Hindistan cevizi yağı
  • Kırmızı pancar

Sedef Hastalığı Sebebiyle Risk Oranı Artan Hastalıklar

Genetik yatkınlık ve bağışıklık sisteminin aşırı çalışması durumunda denge bozulur ve farklı sonuçlar ortaya çıkar. Sedef hastalığı, hastalık altında yatan çeşitli sebeplerden dolayı bazı hastalıkların görülme riskini artırmaktadır. Sedef hastalığı ile risk oranı artan hastalıklar ise şöyledir;

  • Depresyon ve ruh hali bozukluğu
  • Crohn hastalığı
  • Diyabet
  • Obezite
  • Kanser
  • Psöriyatik hastalıklar
  • Osteoporoz
  • Karaciğer yağlanması

Sedef Hastalığı Tedavisi

Kronik bir hastalık olan sedef hastalığı oldukça yaygındır. Yaygın olmasının aksine henüz bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Hastalığın oluşturduğu kanama, kaşıntı, deri döküntüsü, saç dökülmesi, tırnaklarda bozulma ve bunun gibi birçok rahatsızlık sonucu kişiye özel tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Sedef hastalığının kendiliğinden iyileşme ihtimali çok azdır. Deride oluşan plaklar ve kepeklenmelerin kaşıntıları zaman zaman şiddetlenebilir. Bu süreçte hastaya uygun tedavi uygulanarak hastalık kontrol altına alınabilir. Hastalığı artıracak ilaç ve bazı davranışlardan (kese, lif, kaşıma) da kaçınmak gerekir.

Sedef hastalığına İlişkin Önlemler

Tedavisi olmayan sedef hastalığı hakkında dikkat edilmesi gereken bazı noktaları vardır. Ağrı ve kaşıntıları minimum seviyeye indirmek ve sedef hastalığı çözümünü bulabilmek için bazı önlemler alınır. Bunlar önlemler aşağıdaki gibidir;

  • Hastalığa ilişkin belli bir tedavi uygulanıyorsa tedaviye herhangi bir takviye madde ya da ilaç eklemeden önce doktora başvurmak gerekir.
  • Devam eden sağlık sorunları için yine doktor gözetiminde olmakta fayda vardır.
  • Alınan bazı takviye ve bitkisel gıdalar, doğum kontrol hapları ve kan inceltici ilaçlar; sedef hastalığı tedavisi için kullanılan ilaçlar ile etkileşime girebilir. Bu durumda ilaçları kullanmadan önce doktora danışmakta fayda vardır.
  • Gebelik ve emzirme döneminde doğal tedavi yollarına başvurmadan önce doktor kontrolü gerekmektedir.
  • Bazı uçucu yağlar ve kremler cilt üzerinde tepkimeye girebilir. Bu yağlar kullanılmadan önce alerji testi yaptırmakta fayda vardır.
  • Parfüm, esans, kolonya ve benzeri ürünler hastalığın olduğu bölgeye direkt temas ettiğinde cildi tahriş edebilir, aynı zamanda kişilerin canının yanmasına sebep olabilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklar gastroenteroloji bölümünün konusudur?Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklar gastroenteroloji bölümünün konusudur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!

3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Orta kulak iltihabı nedir: Orta kulak iltihabı belirtileri ve tedavi yöntemleri

Kulağınızdaki geçmeyen çınlamanın sebebi bu olabilir

Majör depresyon nedir? Majör depresyon belirtileri nelerdir?

Majör depresyon nedir? Majör depresyon belirtileri nelerdir?

Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklar gastroenteroloji bölümünün konusudur?

Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklar gastroenteroloji bölümünün konusudur?

Buscopan ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

Buscopan ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

Karaciğer istilası: Hepatit B nedir?

Tıraş bıçağından bile bulaşıyor! Başka hastalıkla karıştırmayın

Beyincik dejenerasyonu nasıl ortaya çıkar? Belirtileri nedir?

Görme ve konuşma duyularını yok ediyor! Bu hastalık öldürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.