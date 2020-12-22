Baş düşmanı strestir: Sedef hastalığı belirtileri nelerdir?

Sedef hastalığı toplumda sıklıkla karşılaşılan cilt rahatsızlıklarından biridir. Pek çok sebebe bağlı olarak gelişen hastalığın belirtileri ise kişiler için rahatsızlık vericidir. Sedef hastalığına ne iyi gelir, merak ediyorsanız, tüm detaylar yazımızda! Sedef Hastalığı Nedir? Sedef (psoriasis) hastalığı, insan vücudunu koruyan bağışıklık sisteminin ciltte yanlış çalışması sonucu oluşmaktadır. Normalde bir yanık veya tahriş oluştuğunda deri kendi üretimini hızlandırır kabuk yaparak hemen iyileşmeye çalışır. Sedef hastalığında da aynı bu şekilde vücut üzerinde bir yara varmış gibi düşünerek, deri kendini onarmaya çalışır. Kronik bir rahatsızlık olan sedef hastalığı, dirsekler, saçlar, el ve ayaklarda kırmızı renkli olup pul pul bir şekilde deri döküntüsü olmasıdır. Genetik etmenler ve çevresel faktörlerden etkilenerek ortaya çıkan bu deri döküntüsü, daha çok kaşıntı ve kanamalar ile kendini göstermektedir. Sedef hastalığı bir kez görüldükten sonra tekrarlanmaktadır. Henüz dünya üzerinde sedef hastalığı için özel hazırlanmış bir ilaç ya da krem bulunmamaktadır. Tedavi yöntemi olarak ise sedef hastalığının, hastada meydana getirdiği semptomların kontrol altında tutulması benimsenmektedir.

Sedef Hastalığının Görülme Sebepleri Nelerdir? Çevresel sebepler ve genetik faktörlerin büyük rol aldığı sedef hastalığının asıl sebebi bilinmemektedir. Hastanın bağışıklık sistemine bağlı olarak cilt üzerinde farklı tepkimeler ortaya çıkabilir. Ancak hastalığı tetikleyen bazı etmenler vardır. En bilinen sedef hastalığı nedenleri ise şu şekildedir: Cildin güneş ışınlarına uzun süre maruz kalması

Fazla stres altında kalma

Duygusal stres

Hormonal değişiklikler

Sigara ve alkol tüketimi

Bilinçsiz ilaç kullanılması

D vitamini eksikliği

Genetik sebepler

Protein sindiriminde güçlük çekme

Aşırı aktif bağışıklık sistemi

Alt deri ve üst deride artan sayıda T kan hücresi

Dengesiz ve düzensiz beslenme

Kötü karaciğer fonksiyonu Sedef Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Sedef hastalığı genellikle dirseklerde, bacaklarda, kafa derisinde, yüzde, belde, avuç içi ve ayak tabanlarında bulunur. Bunun yanı sıra tırnaklar, ağız içi ve cinsel organlar üzerinde de aynı ordan görülebilmektedir. Hastalığın görüldüğü bölgeler kişilere göre değişkenlik gösterir. Vücut üzerinde saydığımız bu noktalarda görülen sedef hastalığı belirtileri ise şöyledir; Çatlak ve renksiz bir cilt tonu oluşur.

Kafa derisi üzerinde kepeklenme olur.

Tırnaklar tırnak yatağından ayrılır ve kanamalar meydana gelir.

Gevşek ve hassas bir cilt meydana gelir.

Kabuklu ve kırmızı deri kalkmalarıdır.

Tırnaklarda renk değişimi ve mantar oluşumuna sebep olur.

Görüntüsü nedeniyle insan psikolojisini olumsuz etkiler. Sedef Hastalığı Bulaşıcı mıdır? Sedef hastalığı dendiğinde herkesin aklına ilk olarak “Sedef hastalığı bulaşıcı mı?” sorusu gelmektedir. Sebebi kesin olarak bilinmeyen sedef hastalığı bulaşıcı değildir. Yapısı gereği virüs ve enfeksiyon kaynaklı olmadığından herhangi bulaşma riski yoktur. Sedef Hastalığına Ne İyi Gelir? Sedef hastalığına iyi gelen besinler, bu rahatsızlığı yaşayan kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Bazı doğal besinlerin sedef hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Bu besinleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

Zerdeçal

Elma sirkesi

Aloe vera

Zeytinyağı

Çay ağacı yağı

Hindistan cevizi yağı

Kırmızı pancar Sedef Hastalığı Sebebiyle Risk Oranı Artan Hastalıklar Genetik yatkınlık ve bağışıklık sisteminin aşırı çalışması durumunda denge bozulur ve farklı sonuçlar ortaya çıkar. Sedef hastalığı, hastalık altında yatan çeşitli sebeplerden dolayı bazı hastalıkların görülme riskini artırmaktadır. Sedef hastalığı ile risk oranı artan hastalıklar ise şöyledir; Depresyon ve ruh hali bozukluğu

Crohn hastalığı

Diyabet

Obezite

Kanser

Psöriyatik hastalıklar

Osteoporoz

Karaciğer yağlanması Sedef Hastalığı Tedavisi Kronik bir hastalık olan sedef hastalığı oldukça yaygındır. Yaygın olmasının aksine henüz bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Hastalığın oluşturduğu kanama, kaşıntı, deri döküntüsü, saç dökülmesi, tırnaklarda bozulma ve bunun gibi birçok rahatsızlık sonucu kişiye özel tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Sedef hastalığının kendiliğinden iyileşme ihtimali çok azdır. Deride oluşan plaklar ve kepeklenmelerin kaşıntıları zaman zaman şiddetlenebilir. Bu süreçte hastaya uygun tedavi uygulanarak hastalık kontrol altına alınabilir. Hastalığı artıracak ilaç ve bazı davranışlardan (kese, lif, kaşıma) da kaçınmak gerekir. Sedef hastalığına İlişkin Önlemler Tedavisi olmayan sedef hastalığı hakkında dikkat edilmesi gereken bazı noktaları vardır. Ağrı ve kaşıntıları minimum seviyeye indirmek ve sedef hastalığı çözümünü bulabilmek için bazı önlemler alınır. Bunlar önlemler aşağıdaki gibidir;