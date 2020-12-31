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BAS nedir? BAS kan değeri yükselmesi ya da düşmesi neden kaynaklanır?

31.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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BAS nedir? BAS kan değeri yükselmesi ya da düşmesi neden kaynaklanır?

Vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasında etkili olan BAS, beyaz kan hücrelerinden biridir. Peki BAS kan değeri nedir? Bazofilin kısaltması olarak bilinen BAS, beyaz kan hücresinin bir türüdür.

BAS kan değeri nedir sorusunu cevaplandırdık. İnsan vücudunda iki tür kan hücresi bulunur. Bunlar kırmızı ve beyaz kan hücresi olarak adlandırılır. Bas kan değeri düşüklüğü ya da yüksekliği ancak kan testleri sonucu öğrenilebilir. Vücudun kendini iyileştirmesi adına kemik iliği tarafından üretilen bu hücreler, vücudun kendini korumaya aldığı süreçlerde yükselir. Beyaz kan hücreleri vücudu zararlı unsurlara karşı korumakla görevlidir. Mantarlar, virüsler ve bakterilerle savaşır. Bunların yanı sıra bağışıklık sistemini düşürecek etkenlere karşı savunma yapar. Zaman zaman vücudumuzun direnci düşer. Herhangi bir virüs, bakteri yani vücudun direncini düşürecek öğeler çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Bu gibi durumların yaşanmaması adına kemik iliği bas üretimine başlar. Sağlıklı bir bireyde düşük seviyede bulunan bu hücreler hastalık halinde artmaya başlar. Bu hücreler adeta bir savunma oyuncusu görevini üstlenerek vücudu hastalıklara karşı korur.

Normal BAS Kan Değeri Kaç Olur?

Sağlıklı bir bireyde BAS değeri genellikle düşük seviyede seyreder. Bu değerin fazla düşmediği takdirde bireyin sağlıklı olduğunun göstergesidir. BAS seviyesi belirli periyotlarla kan testi yaptırılarak kontrol edilmelidir. Beyaz kan hücresi grubundan olan bas hücreleri mikro litre kanda 200 hücreden az olmalıdır. Bu rakamın 200’ün üzerinde çıkması halinde vücut kendi savunma sistemini uyarır ve hastalıklara karşı bir kalkan görevi görür. Normal bir vücutta BAS değerinin 200 rakamının altında olması her şeyin yolunda olduğunu gösterir. Normal seviyenin yani 200’ün üzerinde olması, BAS değeri yüksekliği nedir sorusunun yanıtı olabilir. Bu değerin artması vücudun zararlı durumlara karşı savunmaya geçtiğini gösterir. Artış gösterip göstermediği ise kan testi sonucu ortaya çıkar. Özellikle kanser gibi ciddi rahatsızlıklar karşısında BAS değeri oldukça yüksek seyreder. Bu da vücudun kendini korumaya, güçlendirmeye ve diri tutmaya çalıştığının bir göstergesidir. Her insanda bu değer farklılık gösterir. Hekim tarafından onaylanan test sonuçları bu rakamları ortaya çıkarır. İlerleyen zamanlarda ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak adına herhangi bir belirtide test yapılmalı ve çıkan sonuca göre hareket edilmelidir. Kan değerlerinin normal rakamlarda çıkması bireyin sağlıklı olduğunu gösterir.

BAS Değerinin Fazla Yükselme Sebepleri Nelerdir?

Sağlıklı bir vücutta olması gereken BAS miktarı %0.4 - 1.0 arasındadır. Kan içerisinde 200’ün üzerine çıkması demek, insan vücudunun çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösterir. Değerin yükselmesine sebep olan durumlar ise aşağıdaki şekildedir;

  • Demir eksikliği
  • Lenfoma
  • Kanser
  • Tiroid bezlerinin gerekenden az çalışması
  • Hormonal durumlar
  • Kronik iltihaplar
  • Dalak organının vücuttan alınması
  • Hemolitik anemi
  • Su çiçeği, bronşit, zatürre
  • Stres

BAS Değerinin Düşme Sebepleri Nelerdir?

İnsan vücudunun savunma sistemini etkileyen ve beyaz kan hücresi türü olan BAS, yüksek çıktığı gibi düşük de çıkabilir. Bağışıklık sistemi, sağlıklı olup olmamakla doğrudan bağlantılıdır. Sağlıklı olunması halinde ise kandaki yüksek bazofil hücrelerine de ihtiyaç duyulmaz. Bu yüzden değer sağlıklıysanız düşük seviyelerdedir. BAS değerinin çok fazla olmamak kaydıyla düşük seyretmesi vücudun normal olduğunu gösterir. Gerekenden fazla düşmesi bazı sorunların meydana gelmesinde etkilidir. BAS değerinin çok düşmesinin sebepleri;

  • Kortizon ilaçları
  • Yumurtlama süreci
  • Vücutta oluşan büyük sakatlıklar
  • Alerjik reaksiyonlar halinde değer yükselebilir
  • Tiroid bezinin gerekenden daha fazla çalışmasında
  • Enfeksiyon halinde

BASO Değerinin Yüksekliğinin ve Düşüklüğünün Belirtileri

Vücutta adetay bir koruma kalkanı olarak görev yapan BAS hücreleri, çeşitli sebeplerden dolayı düştüğü gibi aynı zamanda yükselebilir. Her iki durumun da yaşanması insan sağlığının anormal etkilenmesine sebep olur. Bu sebeple sık sık bu değerin kan testi yaptırılarak ölçülmesi gerekir.

BAS değerinin düşmesi halinde;

Kandaki bazofil değerinin düşmesi insan vücudunun alerjik rahatsızlıklara karşı dirençsiz kaldığının göstergesidir. Hatta özellikle tiroid bezlerinin olması gerektiği gibi çalışmaması durumunda ortaya çıkan belirtiler göz ardı edilmemelidir. Takip edilmeli ve normalin dışında giden durumlar yaşandığını anladığınızda mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. BAS değerinin çok fazla düşmesi kanser riskini artıran önemli detaylardan biridir. Bu gibi sağlık durumlarıyla karşılaşmamak adına sık sık bu değerin ölçülmesi gerekir. Kan değeri düşüklüğü baş ağrısı yapar mı diyenler aşağıdaki bilgilerden faydalanabilir.

BAS değerinin yükselmesi halinde;

BAS değerinin yüksek seyretmesi alerjik tepkimeler ve kaşıntı şeklinde kendini gösterir. Bu değerin yükselmesi vücutta; baş ağrısı, halsizlik, gece uzun uzun terleme, ani yaşanan kilo kaybı, anoreksi, görme sorunu, gözde kızarıklık ve kaşıntı, derinin kanaması ve morarıklık, vücutta ağrı, öksürük, mide bulantısı, kusma, ishal, el ve ayakta uyuşma, baygınlık gibi semptomlarla karşılaşılabilir.

BAS Değeri Normale Nasıl Döner?

Gerekenden fazla düşük olması veya 200 değerinin üzerine çıkması insanların zarar görmesine sebep olabilir. Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmamak adına vücudun her hücresi farklı görevleri üstlenir. Savunma mekanizmasını kuvvetlendiren beyaz kan hücresi türü Bazofil, hastalıklara karşı korumak konusunda başarılıdır. Bu değerin düşmemesi veya fazla yükselmemesi için çeşitli durumlara dikkat edilmelidir. Kan değerinizi ölçtürdüğünüzde rakamların yüksek göstermesi durumunda, normale dönmesi için doktora başvurulmalıdır. Dahiliye hekimi tarafından bazofil yüksekliğinin sebebi belirlenmeli ve bu doğrultuda bir tedavi süreci izlenmelidir. Yapılan tetkiklerin ardından kullanıma uygun ilaçlar seçilerek durum normale çekilebilir. Kanda normal sayıda olan bazofil, insanların güçlü bir vücuda sahip olmasında olumlu etkileri olan bir hücre türüdür.

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