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  4. Başahşehir'de nişanı atan çiftin aileleri ortalığı savaş alanına çevirdi

Başahşehir'de nişanı atan çiftin aileleri ortalığı savaş alanına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2020 10:00 | Son Güncelleme

Başakşehir'de iki aile arasında nişanın bozulması nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda damadın babası bıçakla yaralanırken, polis tarafları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Olay sonrası 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mahallede ise geniş güvenlik önlemleri gece boyunca sürdü.

Olay, Altınşehir Mahallesi Kızılırmak Sokağı'nda dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Nişanı bozulan bir çift nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre, kız tarafı henüz bilinmeyen bir nedenle nişanı attı. Erkek tarafı da kızın ailesi ile konuşmaya gitti. Bu sırada iki aile arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"DAMADIN BABASI BIÇAKLANDI"

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kavga eden iki aileyi dağıtmak istedi. Tartışma ise kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kız tarafından bir kişi damadın babasını bıçakladı. Polis ekiplerinin direnen aileleri, havaya ateş açarak uyardı. Ancak her iki aile tarafı da polise direndi. Olay yerine gelen takviye ekiplerin yardımıyla polis, iki aileyi ayırdı. Sağlık ekipleri de, kavgada yaralanan damadın babası K.B.'ye ilk müdahaleyi ambulansta yaparak, hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığı öğrenilen 8 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Ekiplerin, mahalledeki geniş güvenlik önlemleri de gece boyunca sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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