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Başak ve balık aksındaki güneş ve ay tutulmaları başlıyor! Bu tarihlere dikkat!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
22.01.2025 11:51
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Akslar, zodyakta birbirine karşıt iki burcun oluşturduğu çizgiyi ifade eder. Aks tutulmaların tarihleri şu şekildedir: 13 mart 2025 başak burcu, 7 eylül 2025 balık burcu, 21 eylül 2025 başak burcu, 3 mart 2026 başak burcu, 28 ağustos 2026 balık burcu, 20 şubat 2027 başak burcu. Birbirine zıt burçların yer aldığı iki noktadır ve bu burçlar arasındaki ilişki, astrolojik yorumlarda çok önemli bir yer tutar.

Başak ve balık aksındaki güneş ve ay tutulmaları başlıyor! Bu tarihlere dikkat!

Başak ve Balık burçları üzerinde gerçekleşen bu tutulmalar, hepimiz için derin bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor. Özellikle Başak, Balık, Aslan ve Kova burçları için daha belirgin etkiler gözlemlenebilir, ancak bu enerjiler tüm zodyak'a yayılacak. Hepimize hayır, şifa ve büyüme getirmesi dileğiyle.

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PEKİ, BU DÖNEMDE NELER OLACAK?

Kime ve Neye Hizmet Ediyorsunuz?: Bu tutulmalar, hayatınızdaki hizmet verme şeklinizi gözden geçirmenizi sağlayacak. Kime neyi, nasıl sunduğunuzu sorgulayacak ve sonunda kendinize hizmet etmeyi öğrenerek gerçek anlamda huzuru bulacaksınız.

Fiziksel ve Ruhsal Arınma: Bu süreç, bedeninize bir arınma fırsatı sunacak. Alerjiler, sindirim problemleri, kalp ve dolaşımla ilgili hassasiyetler artabilir. Ancak aynı zamanda, ruhsal anlamda da şifa ve arınma zamanı. Sağlığınızı ihmal etmeyin, bedeninize kulak verin.

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Kurtarıcı Enerji ve Teslimiyet: “Kurtarıcı” arayışında olabilirsiniz, ama gerçek kurtuluş, teslimiyette saklı. Bu dönemde her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine, hayatı olduğu gibi kabul etmenin ve güvenmenin önemli olduğunu keşfedeceksiniz.

Zorluklar ve Sınavlar: Hayatınızdaki zorluklar, aslında ruhsal sınavlarınız olacak. Bu testlerden geçmek, sizi daha güçlü ve olgun bir hale getirecek. Hangi yolu seçerseniz seçin, ruhsal büyüme kaçınılmaz.

Veda Zamanı: İhtiyacınız olmayan her şeyden, her kimseden veda etme zamanı. Bu süreçte, size hizmet etmeyen her şeyin hayatınızdan çıkmasına izin verecek cesareti bulacaksınız. Bırakmak, büyümek için gereklidir.

Sezgilerin Güçlenmesi: Bu tutulmalar, ruhsal anlamda sizi derinleştirecek. Sezgileriniz, daha önce fark etmediğiniz bir şekilde güçlenecek. İçsel rehberliğinizin ne kadar güçlü olduğunu keşfedeceksiniz. Hisleriniz size doğru yolu gösterecek.

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Rüyaların Gerçekleşmesi: Rüyalarınız bu dönemde güçlü bir şekilde devreye girecek. Rüyalarınızda gördüğünüz semboller, mesajlar, bazen de net bir şekilde gerçekleşen durumlar, sizi yönlendirecek. Rüya, iç yolculuğunuzun en değerli rehberi olacak.

Şifacılık ve İlahi Adalet: İçsel şifacılık gücünüz uyanabilir. İnsanlara ve hatta kendinize şifa verecek enerjiyi hissedeceksiniz. Aynı zamanda ilahi adalet gücü de devrede olacak: Her şey yerli yerine oturacak, adaletin kanatları sizi saracak.

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Bu dönemde hayatınızda yaşanacak değişiklikler, sadece dış dünyadaki değil, aynı zamanda içsel dünyanızdaki dönüşüm için de büyük fırsatlar sunuyor. Bu tutulmalar, eskiyi bırakıp yeniyi kucaklamak için harika bir zaman dilimi. Ruhsal derinliklere inmek, hislerinizi takip etmek ve hayatınıza şifa getirmek için kendinizi hazırlayın.

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