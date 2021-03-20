Başakşehir Belediyesi ve İBB arasında sular durulmuyor: Bir kez daha karşı karşıya geldiler

İBB yönetimi tarafından ruhsatı iptal edilerek yıkım kararı verildiğiyle ilgili Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kendisini her şeyin üzerinde gören İBB yönetimi, gözünü şimdi de 7’den 70’e binlerce Başakşehirlinin eğitim aldığı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievimize dikti” dedi. İBB Yönetiminden yapılan açıklamada ise, “Başakşehir Belediyesi, yetkisi olmadığı halde İBB’ye ait mülkte tadilat yapıyor, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ismini olaya karıştırarak gerçekler çarpıtılmak istenmektedir. Hali hazırda bilgievinin kullanılmasına engel teşkil edilecek bir idari yaptırım söz konusu değildir” denildi. “MEHMET SELİM KİRAZ İSMİ RAHATSIZ MI EDİYOR?” İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine seslenen Başkan Kartoğlu, “16 milyon İstanbullu için çalıştıklarını söyleyen İBB yönetimine soruyorum. Başakşehir ve Başakşehirliler hizmet götürdüğünüzü iddia ettiğiniz 16 milyon İstanbullu arasında değil mi? Yoksa terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın ismi mi sizi rahatsız ediyor?” şeklinde konuştu.