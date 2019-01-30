Başakşehir Belediyesi’nden eğitimde bir ilk

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, Türkiye’de ilk kez Harezmi Eğitim Modeli’ni uygulayan Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu ile işbirliği yaptı. Harazmi eğitim modeli ile öğrenciler, günlük yaşam problemlerini çözmeyi ve tasarlamayı matematiksel yollar ile öğreniyor.

Türkiye’de ilk kez İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Harezmi Eğitim Modeli”ni uygulayan Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu ile Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi arasında işbirliği sağlandı. İşbirliği kapsamında; Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu’nda 25 öğrenci ve 5 öğretmen, Living Lab’de ilk derslerini yaptı.

Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu öğrencileri, “Trafikte Önce Yaya, Sonra Araba’’ sloganı ile başlattıkları proje ile okul giriş ve çıkışlarında oluşan trafik sorunlarını çözmek için ürettikleri fikirleri Harezmi Eğitim Modeli ile oluşturdu.

Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu Müdürü Erdal Karabulut, Türkiye çapında uygulanan disiplinler arası “Harezmi Eğitim Modeli” hakkında bilgi verdi. Yeni eğitim modeli ile öğrencilerin günlük yaşam problemleri üzerine algoritma (çözüm yolları) tasarladıklarını belirten Karabulut, “Öğrencilerimizin bir sorunu nasıl çözeceğini belirleyip, programlamanın gücünden faydalanarak yenilikçi fikirler üretebiliyor. Öğrencilerimizin bu süreci başarıyla yürütebildiklerini görmekten ve bu sürecin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

Başakşehir Belediyesi Living Lab’de keyifli bir ders deneyimi yaşayan öğrenciler, kendilerine teknolojik pek çok ürüne ulaşmayı sağlayan bir ortamda ders yapabilme imkanı sağlayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkür etti.

Harezmi Eğitim Modeli nedir?

Çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanı sıra; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen eğitim modeli, adını “Cebirin Babası” olarak görülen ünlü İslam alimi Harezmi’den alıyor. Bilim dünyasında matematik, astronomi ve coğrafya alanındaki kalıcı eserleriyle bilinen Harezmi, özellikle cebir kitabıyla, "0" rakamını bulmasıyla ve ikinci dereceden denklemlerin çözüm sistemleriyle tanınıyor.

