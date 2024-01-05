Başakşehir'de dehşet dolu anlar! Lüks sitenin otoparkına pusu kurup, iş insanını vurdu

Başakşehir’de lüks bir sitede gece saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Kapalı Çarşı'da esnaf olan iş insanı Abdülkadir Altuğrul, otoparka girip aracını park ettikten sonra bagajdan bir şey almak için aracından indi. Araçtan inen iş insanına, bir şahıs silahla ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Altuğrul, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Öte yandan, olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(İHA)





