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Başakşehir'de yabancı uyruklu çalışan para meselesi yüzünden patronunu öldürdü!

07.07.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu Ahmed O. (26), alacağı ücreti ödemedi diye patronu Fikret Bittim’i bıçaklayarak öldürdü.

Başakşehir'de yabancı uyruklu çalışan para meselesi yüzünden patronunu öldürdü!

Olay, dün saat 13.00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulanan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtilen Ahmed O.(26) iddiaya göre iş yerinden ücretini alamadı. Bunun üzerine iş yerine gelen şüpheli, patronu Fikret Bittim ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yerinden çıkan ikili koridorda boğuşmaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Bu sırada Ahmet O. patronu Fikret Bittim’i defalarca bıçakladı. Daha sonra olay yerinde kaçan şüpheli yaklaşık bir dakika sonra tekrar olay yerine geldi. Şüpheli yerden bir şey alarak tekrar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Fikret Bittim, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Ahmet O. bugün yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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Fikret Bittim

"KEMİĞİ GÖZÜKÜYORDU"

Olayı gören Yusuf Güven, "Ben aşağıdaki büfede çalışıyorum. Bağrışma sesi duydum. Hemen yukarı çıkmaya çalıştım. Merdivenlerde eli bıçaklı birini gördüm. Buraya geldim biri bıçaklanmış yerde yatıyordu. Yanına gittiğimde çok kan kaybetmişti. Tişörtümü çıkartıp tampon yaptım. Bıçaklayan kişi geri geldi. Yerden bir şey alıp tekrar kaçtı. Yaralının durumu çok ağırdı. Omzunda çok ağır bir yara vardı. Kemiği gözüküyordu. Karnında da yaralar vardı ancak çok kan olduğu için göremedik" dedi.

(DHA)

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cinayet Başakşehir patron
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