Başakşehir’de çevreci siteler ödüllendirildi

Başakşehir Belediyesi’nin atıkları para puana dönüştüren uygulaması ‘Atık Nakit Projesini’ kullanarak geri dönüşüme en fazla atık kazandıran iki siteye ödül verildi. Başakşehir Belediyesi, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde geliştirilen Atık Nakit Projesi ile Türkiye’de yeni bir uygulamayı devreye soktu. Akıllı telefonlara indirilen aplikasyon sayesinde Başakşehirliler, artık geri dönüşümden topladıkları para puanlarla alışveriş yapabiliyor. Uygulamayı kullanan sitelerden TOKİ Kayaşehir 5’inci ve 14’üncü Bölge Konutları’na ödülleri takdim edildi. Site sakinleri, bu uygulamayla hem ’Sıfır atık, güzel gelecek’ projesine katkı sundu hem de ödüllendirilmekten memnun kaldı. Proje ile Kayaşehir 5’inci Bölge’de bulunan siteye 4 adet bank verilirken, proje kapsamında 14’üncü Bölge’de çalışan gönüllülere de toplamda 2 bin 100 TL değerinde market hediye çeki verildi. Projenin en başarılı sitelerine ödülleri Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından takdim edildi. Başkan Kartoğlu, site yöneticileri ve gönüllülerle tek tek selamlaşarak projeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

“Projenin meyveleri oluşmaya başladı”

Proje ile hem siteler hem de çalışanlar için ödüllendirmeler olacağını dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Daha önce tanıtımını yaptığımız Atık Nakit Sistemi’nin yani geri dönüşüm projemizin bugün sonuna ulaşmasını hep beraber yaşayacağız. Bir yazılım üretildi. Bu yazılımla birlikte toplanan sitelerdeki geri dönüşüm ürünleri bir karta yüklendi. Hem siteler için hem de burada çalışan görevli arkadaşlar için geri ödüllendirmeler yapılacak. Bu bize aynı zamanda geri dönüşüm hassasiyetini ve özellikle sitelerde yaşayan arkadaşların biraz daha farkındalığını oluşturup daha fazla uğraşmasını sağlayacak. Bunun artık meyveleri oluşmaya başladı“ diye konuştu.

“İstanbul ortalaması 1.23 olan kişi başı çöp üretimini artık Başakşehir’de 0.77’e kadar düşmüş oldu”

Atık Nakit Sistemi projesi ile Başakşehir’de kişi başı çöp üretimini 0.77’e çektiklerini ve hedeflerinin 0.50’nin altında düşürmek olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, “Geçen ay sürdürülebilir akademisinden geri dönüşüm ile ilgili bir ödül aldık. Bizde sitelerimizi geri dönüşümle ilgili getirdikleri miktar kadar ödüllendirmeye başladık. Bununla en önemlisi İstanbul ortalaması 1.23 olan kişi başı çöp üretimini artık Başakşehir’de 0.77’e kadar düşmüş oldu. Hedefimiz 0.50’li rakamların altına inmek. Bununla birlikte buradan doğmuş olan geri dönüşümü ülke ekonomisini de kazandırmış olmanın sevincini hep beraber yaşamış olduk “ dedi.