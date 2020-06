Başarılı Kadınların 10 Özelliği

Dürüst olalım; bizde bir kadından beklenen yegane başarı, erkeğinin arkasında durmasıdır. Malum, "her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır". Eh bu onur da bize yeter! Bu sözle, başarıda payımız olduğu izlenimi yaratarak sözde gazımızı alırlar ama gerçekte durum hiç de böyle değildir. Nerede bir başarısızlık hikayesi varsa, arkasında bir kadın aranır, hatta çoğu zaman fatura kadına kesilir. Erkek başarılı olduysa bu onun kendi zekasından, çalışkanlığından falandır. Ama eğer ortada bir başarısızlık hikayesi varsa ya da ne bileyim aile kurumu temellerinden sarsılmışsa, adam karısını aldatmışsa örneğin; "ama canım kadın dediğin de biraz ..... olacak". Cümledeki boşluğu duruma göre tutumlu, güler yüzlü, titiz, akıllı, uyumlu, becerikli gibi onlarca olumlu sıfatla doldurabilirsiniz. Gel gelelim eğer başarı hikayesinin öznesi bir kadınsa, mutlaka ya eşi ya babası ya dayısı; kadını başarıya ulaştıran yolun taşları onlar tarafından döşenmiştir. Zaten onun babası çok zengindir, dayısının çok yüksek makamlarda tanıdıkları vardır, kocası o kadar beyefendi bir insandır ki ev işlerine yardım eder, çocuklarla ilgilenir vs. Hasılı kelam; kadının başarısı hayatındaki erkeklere, başarısızlığı ise tamamen kendi beceriksizliğine bağlıdır. Asıl konumuza dönecek olursak; ne mutlu bize ki geçmişimiz ve bugünümüz binlerce başarılı kadın hikayeleriyle dolu. 21. yüzyılda bile hala kadın-erkek eşit(siz)liğini tartıştığımızı düşünecek olursak, bu başarıların hiç de kolay elde edilmediği apaçık ortada.

Sahi başarı neydi? Başarı emekti, azmetmekti, hedefe ulaşmaktı başarı. Peki hedef ne olursa olsun mu? Öyle ya, birimiz ünlü olmayı kafasına koyduysa ve bir diğerimiz kansere çare bulmayı. Birimizin hayattaki en büyük gayesi bir orkestrada keman çalmak, diğerimizin ise kocaman bahçesinde havuzu olan bir villada oturmak olabilir. Bu hedeflerimize ulaştığımızda hepimiz başarılı sayılacak mıyız? Teorik olarak evet. Ama hedefe ulaşmak için katedilecek yol ve seçilen yöntemlerin vicdanları sızlatmayacağından da emin olmak gerek. Her ne kadar başarı izafi bir kavram olsa da, aslolan başarıya giden yolda öğrendiklerimizdir. Bu yolda edindiğimiz her yeni bilgi gelişmemizi sağlar, bizi biz yapar. Başarısızlık ise her şeyin sonu değil, tam tersi yeni bir başlangıçtır. Başarısız olduğumuz her girişimde, bir dahaki sefere neleri yapmamamız gerektiğini öğrenmiş oluruz. Fakat her insan başarısızlıklarına bu toleransı göstermeyebilir. İşte onlar, başarıyı asla tadamayacak olan faniler. Başarılı İş Kadını Olmanın Yolları 1. Kendine hedefler koyar Bu da başlı başına bir başarıdır aslında. Kadın bir yola çıkarken nereye varmak istediğine çoktan karar vermiştir, oradan oraya savrulmaz. Adım adım ilerler, ilmek ilmek dokur başarısını. Ulaştığı her hedef, yeni hedefler için başlangıç noktasıdır.

2. En iyi bildiği işi yapar Sırf bu sene bu iş moda diye ya da eş-dost çok ısrar ettiği için bir işe kalkışmaz. Kendini çok iyi tanır, potansiyelinin farkındadır ve dolduruşa gelmez. Üstesinden geleceğine inanmadığı işler için kaynaklarını tüketmek istemez. 3. Planlı çalışır Başarılı bir kadın her ne iş yapıyor olursa olsun, hedefine ulaşmak için atması gereken adımları baştan planlamıştır. Hiçbir şeyi şansa bırakmaz. Her gün yenilediği planları motivasyonunu artırır, hedefe odaklanmasını kolaylaştırır. Disiplin hayatın her alanında önemli ve gereklidir. Zamanı en verimli şekilde değerlendirmenin ve hedefe ulaşmanın en etkili yolu plan yapmaktır. 4. Önceliklerini belirlemiştir Hiçbir başarı için kaybetmeyi göze almayacağı değerleri vardır. Çocukları ve ailesi her zaman ilk sırada yer alır. İş hayatında da prensipleri her şeyden önemlidir. Çok daha fazla kazanacağını bilse bile, prensiplerinden vazgeçmez. 5. Başarıya ulaşmak için her yol mübah değildir Prensipleri vardır. Başkalarının sırtına basarak yükselmeyi onuruna yediremez. Başarıya giden yolda kendisiyle birlikte çaba sarf eden insanları asla yarı yolda bırakmaz. Çok sık empati kurar ve yaptıklarının bir gün mutlaka karşısına çıkacağına inanır. Kendi başarısını başka insanların yetersizlikleri ya da başarısızlıklarıyla tarif etmez.

6. İnsanlarla ilişkileri iyidir Sürekli olarak bağırıp çağırarak, etrafa emirler yağdırarak başarısını uzun süre koruyamayacağını iyi bilir. Çalışanların memnuniyeti onun için önemlidir. İyi bir dinleyicidir. İnsanlarla dürüst ilişkiler kurar. 7. İşinin ehli insanlarla çalışır İş birliği yapmanın önemine inanır. Bütün işi tek başına yüklenerek tüm enerjisini ve zamanını tüketmektense, sorumlulukları bölüştürerek daha kısa zamanda daha çok yol katedilebileceğini bilir. Liyakate inanır. 8. Değişime, gelişime açıktır Sabit fikirli değildir. Pratik zekası sayesinde aynı işi daha az maliyetle ve daha kısa zamanda yapmanın bir yolunu mutlaka bulur. Bunun için teknolojik gelişmeleri de yakından takip eder. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunun bilincindedir. 9. Paylaşıma açıktır Başarılı kadınların sırları yoktur. Başarıya ulaşmış olsun ya da olmasın tüm deneyimlerini herkesle rahatlıkla paylaşabilir. Başka insanların hayatını kolaylaştırmak, ufuklarını açmak, onlara yol göstermek de hedefleri arasındadır. Birlikte çalıştığı insanların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaya özen gösterir. Çünkü bilir ki, bir zincirin gücü, en zayıf halkasının gücü kadardır.