Başarısız cilt bakımının sonuçları dehşete düşürdü! Yüzü parça parça döküldü... Kimyasal peeling yaptıranları uyardı

Kimyasal peeling cildin hızlı bir şekilde soyulmasına yardımcı olarak pürüzsüz ve lekesiz bir cilt sağlıyor. Ancak bilinçsizce yapılan kimyasal peelingler oldukça ciddi riskler taşıyor. Andrea, cildinde kimyasal yanıklara neden olan triklorasetik asit (TCA) kullandığını paylaşarak cildinde meydana gelen kabuklanmaları ve soyulmaları gösterdi.

Bir videoda, cildinin nasıl değiştiğine dair günlük bir özet paylaştı ve ilk gün "teninin çok koyulaştığını, lekelerin yüzeye çıktığını" açıkladı. İkinci gün cildi gerginleşmeye başladı ve yüzü donmuş görünüyordu.

"Soyma ve kabuklanma" üçüncü günde başladı ve beşinci günde soyulmanın %70'i gerçekleşti - altında pembe yeni deri görünüyordu.

"BUNU BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"

Altıncı günde Andrea, "kimyasal yanıklarının kabuk bağladığını, soyulmanın %90'ının tamamlandığını" yazdı. Video başlığına " Bunu bir daha yapmayacağım " diye ekledi.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları Andrea'nın soyulan cildi karşısında oldukça şaşırdı . Bir kişi "Nasıl?!? Ne kullandın?" yorumunu yaptı. Bu yorumu yanıtlayan Andrea, "Tek başıma tca peeling yaptım. Bu korkunç bir deneyimdi."

Bir başka kullanıcı ise "Bu, evde yapılmak için tasarlanmamıştır, kalıcı hasara neden olabilir ve bir profesyonel tarafından kullanılması gerekir." diyerek kimyasal peeling kullanmak isteyenleri uyardı.

