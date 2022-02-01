Başbakanlık konutunda partiler düzenleyen Boris Johnson özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, korona kısıtlamaları olduğu halde Başbakanlık Konutu’nda partiler düzenlediği ortaya çıkmış ve o partilere ilişkin fotoğraflar servis edilmişti. Kamuoyunda 'Partygate' olarak adlandırdığı skandal hakkında kıdemli memur Sue Gray 12 sayfalık rapor hazırladı. Soruşturma devam ederken Johnson, Avam Kamarası'nda açıklamalarda bulundu ve Başbakanlık Konutu’nda düzenlenen partiler için özür diledi.

"ANLADIM VE DÜZELTECEĞİM"

Özür dilemenin yeterli olmadığını belirten Johnson, hükümetin görevine devam edebilmesi için Başbakanlık’ta değişiklikler yapacağını aktardı. Kamu hizmeti davranış kurallarını gözden geçirme zamanının geldiğini ifade eden Johnson, önümüzdeki günlerde hükümetin işleyişini ve Başbakanlık ile parlamento arasındaki bağlantıyı iyileştirme sözü vererek, "Anladım ve düzelteceğim" dedi.

Johnson, "Polise güvenim tam ve umarım işe devam etmelerine izin verilir" ifadelerini kullandı. Gray'in soruşturduğu 16 partiden sadece 4’ünün Londra Metropolitan Polisi tarafından başlatılan cezai soruşturmalara tabi olmadığı biliniyor.

"BAŞBAKAN HEPİMİZİ APTAL YERİNE KOYDU"

İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise yaptığı konuşmada, söz konusu raporu hazırlayan Gray’i profesyonelliğinden dolayı tebrik ederek, 12 partinin cezai soruşturma eşiğine ulaştığını bildiklerini aktardı. İnsanların Covid-19 kısıtlamalarına uyarak hayat kurtardıklarını, kendileriyle ve ülkeleriyle gurur duymaları gerektiğini ifade eden Starmer, "Başbakan hepimizi aptal yerine koydu” dedi.

Gray'in raporu üzerine istifa etmeyen Johnson’ı "utanmaz bir adam" olarak nitelendiren Starmer, Başbakan Johnson ve skandala karışan herkesin "kendilerini ve ofislerini aşağıladığını" ve "hükümet ile halk arasındaki güven bağını" yıprattığını vurguladı. Starmer, konuşmasında muhafazakar milletvekillerine hitap ederek, Johnson hükümetine karşı güven oylaması çağrısında bulundu.

"BAŞBAKAN KURALLARA UYMALI"

Eski Başbakan Theresa May ise yaptığı konuşmada, Covid-19 düzenlemelerinin kamu özgürlüklerine kısıtlamalar getirdiğini belirterek, başbakanın kurallara riayet etmesini beklediklerini açıkladı. May, Gray’in raporunun Başbakanlık’ın söz konusu kurallara uymadığını gösterdiğini ifade ederek, "Ya (Boris Johnson) kuralları okumadı ya ne anlama geldiğini anlamadı ya da kuralların 10 numara için geçerli olduğunu düşünmediler. Hangisiydi?" dedi.

"10 NUMARA PARTİ VERDİ"

Liberal Demokratların lideri Sir Ed Davey yaptığı konuşmada, Covid-19’dan çocuğunu kaybetmiş bir ebeveyn için kelimelerin yetersiz kaldığını ifade ederek, “Kelimenin tam anlamıyla kelimelerin ötesinde bir kayıp. Birçoğu çocuklarını tek başına gömmek zorunda kaldı, çoğu sonunda yanlarında olamadı. Bu arada 10 numara parti verdi" dedi.

Davey, Başbakan Johnson’a neden olduğu "büyük zararı" umursayıp umursadığını sorarak, istifa çağrısını yineledi.

POLİSE 300'DEN FAZLA FOTOĞRAF VERİLDİ

Basında “Partygate” olarak adlandırılan soruşturma kapsamında Londra Metropolitan Polisi’ne söz konusu partilerle ilgili 300’den fazla fotoğraf ve 500 adet belge verildiği ifade edildi.

RAPORDA NELER YER ALIYOR?

Sue Gray raporunda, Başbakanlık Konutu’nda koronavirüs standartlarını gözlemlemede "ciddi bir başarısızlık" olduğunu ve "bir dizi" toplantının yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtmiş, söz konusu partiler nedeniyle “liderlik ve muhakeme başarısızlıkları” olduğunu aktarmıştı. Raporda, Başbakanlık Konutu bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edilmişti. Raporda, "Söz konusu toplantıların en azından bir kısmı, yalnızca hükümetin merkezinde çalışanlardan beklenen yüksek standartları değil, aynı zamanda o sırada tüm İngiliz nüfusundan beklenen standartları da gözlemlemede ciddi bir başarısızlığı temsil ediyor" denilmişti.

Raporda ayrıca, Başbakanlık Konutu’nda İngiliz halkının büyük ölçüde sosyalleşmesinin yasaklandığı bir zamanda çeşitli vesilelerle "aşırı alkol tüketimi" de kınanarak, "Bazı personel, tanık oldukları davranışlarla ilgili endişelerini dile getirmek istediler, ancak bazen bunu yapamayacaklarını hissettiler" ifadelerine yer verilmişti. (İHA)

