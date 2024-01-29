Basenleri eritip bacakları incelten kür tarifi! Sadece 10 gün boyunca yatmadan önce tüketildiğinde etki ediyor

Vücut şeklini düzenlemek ve belirli bölgelerdeki yağları azaltmak birçok kişinin hedefi. Bu hedeflere ulaşmak için sadece egzersiz ve dengeli beslenme yeterli olmayabiliyor. Bazı doğal yöntemlerle vücut formunu desteklemek oldukça etkili oluyor. Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın tarifine göre sadece 10 gün boyunca yatmadan önce düzenli olarak tüketildiğinde, basenleri eritip bacakları incelttiği söylenen bu tarifi haberimizde derledik.

SÜTUN GİBİ BACAKLARIN SIRRI BELLİ OLDU

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı yoğurt

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1/4 çay kaşığı karabiber

1/4 limon

1 şişe maden suyu

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI

Tüm malzemeleri bir bardak içerisinde iyice karıştırın. Bu kür tarifini 10 gün boyunca akşam yatmadan 2 saat önce tüketebilirsiniz.



