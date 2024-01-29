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    4. Basenleri eritip bacakları incelten kür tarifi! Sadece 10 gün boyunca yatmadan önce tüketildiğinde etki ediyor

    Basenleri eritip bacakları incelten kür tarifi! Sadece 10 gün boyunca yatmadan önce tüketildiğinde etki ediyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.01.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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    Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve vücut formunu korumak birçok kişinin önem verdiği bir konu. Basen ve bacak bölgelerindeki fazla kiloları eritmek bazen zorlayıcı olabiliyor. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizden destek almanın yanı sıra, bazı doğal kür tarifleri de bu süreci hızlandırabilir. Diyetisyen Büşra Çalışkan 10 günde basenleri eriten ve bacakları incelten kür tarifini paylaştı.

    Basenleri eritip bacakları incelten kür tarifi! Sadece 10 gün boyunca yatmadan önce tüketildiğinde etki ediyor

    Vücut şeklini düzenlemek ve belirli bölgelerdeki yağları azaltmak birçok kişinin hedefi. Bu hedeflere ulaşmak için sadece egzersiz ve dengeli beslenme yeterli olmayabiliyor. Bazı doğal yöntemlerle vücut formunu desteklemek oldukça etkili oluyor. Diyetisyen Büşra Çalışkan'ın tarifine göre sadece 10 gün boyunca yatmadan önce düzenli olarak tüketildiğinde, basenleri eritip bacakları incelttiği söylenen bu tarifi haberimizde derledik.

    SÜTUN GİBİ BACAKLARIN SIRRI BELLİ OLDU

    MALZEMELER:

    • 1 yemek kaşığı yoğurt
    • 1/2 çay kaşığı zerdeçal
    • 1/4 çay kaşığı karabiber
    • 1/4 limon
    • 1 şişe maden suyu

    basen kilo verme zayıflama2

    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI
    Tüm malzemeleri bir bardak içerisinde iyice karıştırın. Bu kür tarifini 10 gün boyunca akşam yatmadan 2 saat önce tüketebilirsiniz.


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    basen bacak kilo verme
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