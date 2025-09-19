KADIN

Başhemşirenin doğum izni istediği için görevinden alındığı iddiası tepkilere yol açtı!

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Başhemşire olarak görev yapan Dilek Adıgüzel’in doğum iznine ayrılmak istemesi üzerine görevinden alındığı iddia edildi. Adıgüzel’in yerine, üniversiteyle bağlantılı bir derneğe sponsor olan mama firmasının müdürünün eşinin atandığı öne sürüldü. Tartışmalı atama ve görev değişikliği, kurum içinde tepkiyle karşılandı.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhemşiresi Dilek Adıgüzel, doğum süresinin yaklaşması nedeni ile izne ayrılmak istedi.

DOĞUM İZNİ TALEBİ KARŞILIKSIZ KALDI İDDİASI

İzin talebini başhekimliğe ileten Adıgüzel, iddiaya göre görevden alınıp yerine başkasının alınacağı cevabını aldı. İddiaya göre 3 aylık doğum izni talebi karşılıksız kalan Adıgüzel, bu karardan sonra eğitim birimine geçmek zorunda kaldı.

Hastanelerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve dernek Başkanı Prof. Dr. Velat Şen'in derneğe sponsor olan bir mama şirketinin müdürünün eşi S.B.'yi başhemşire olarak atadığı ileri sürüldü.

REKTÖRLÜKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Rektörlükten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süredir büyük bir özveri ve gayretle başhemşirelik görevini yürüten Dilek Adıgüzel, gebelik süreci nedeniyle bu görevinden ayrılarak daha rahat bir pozisyonda çalışmak istediğini tarafımıza bildirmiştir. Bebek sahibi olmak, hem anne hem de çocuk için son derece kıymetli ve özveri gerektiren bir süreçtir. Özellikle doğum sonrası dönemde ilk iki yıl boyunca annelerin çocuklarına yoğun ilgi ve bakım göstermesi hem tıbbi hem de toplumsal bir gerekliliktir. Üniversitemiz yönetimi, bu hassas dönemde çalışanlarımızın aile yaşamına ve annelik sorumluluklarına destek olmayı kurum kültürümüzün temel bir parçası olarak görmektedir. Dicle Üniversitesi Hastanesi, 5 tane hastaneyi ve yüzlerce hemşireyi bünyesinde barındıran güçlü bir sağlık merkezidir. Bu nedenle hizmetlerimizin kesintisiz ve aynı yüksek kaliteyle devam etmesi için yeni bir başhemşire ataması planlanmaktadır. Böylece hem çalışanlarımızın aile hayatına duyduğumuz saygıyı gösteriyor hem de hasta ve yakınlarına sunulan sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesini temin ediyoruz" denildi.

