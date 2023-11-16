Başı ezilerek öldürülen kadın cinayetinde yeni gelişme! Kan izleri ele verdi

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü ilçeye bağlı Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi'nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk’u (51) yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk’un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Soykuk’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının cenazesi Gesi Güney Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

JANDARMA SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ!

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, güvenlik kamera görüntüsünde bir kedinin olay anında panikle kaçtığını gördü. Bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler, kan lekelerinin Hasibe Soykuk'un komşusu olan İsmail K.'nın evine doğru gittiğini belirledi. Jandarma dedektifleri, komşu İsmail K.'nın olaydan bir gün sonra elindeki poşetle evden çıktığını ve Beyazşehir Mahallesi yakınlarına bu poşeti attığını belirledi.

OLAYIN ARDINDAN KANLI KESER İLE GÖMLEĞİ YIKAMIŞ!

Operasyon düzenleyen ekipler, İsmail K.'yı gözaltına alarak evde kapsamlı arama yaptı. Özel yöntemler ile arama yapan ekipler, lavaboda yıkanmış kan lekelerini tespit etti. Ayrıca, İsmail K.'nın olayın ardından eve gelerek kanlı keser ile gömleğini yıkadığı belirlendi.

SUÇU KADININ OĞULLARINA ATMIŞ!

Şüpheli İsmail K.'nın ifadesinde öldürdüğü Hasibe Soykuk'u oğulları S. ve B. Soykuk'un öldürdüğünü söylediği öğrenilirken, titiz çalışma yürüten jandarma ekipleri S. ve B. Soykuk'un olay saatinde evde olmadığını tespit etti.

TUTUKLANDI!

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K. tutuklanırken, cinayet kurban giden kadının 2 oğlu serbest bırakıldı. Öte yandan, İsmail K.'nın "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçundan 9 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.





