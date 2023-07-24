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BASIN BAYRAMI nedir, ne zaman ilan edildi? 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları!

24.07.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basın Bayramı ya da Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanan bu anlamlı gün medya çalışanları için önemlidir. Basın Bayramı'nın nasıl ve neden ortaya çıktığı 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Basın Bayramı nedir, ne zaman ilan edildi? İşte, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları...

BASIN BAYRAMI nedir, ne zaman ilan edildi? 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları!

Basın Bayramı ya da Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz Basın Bayramı'na ilişkin detaylar merak konusu oldu. Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı için birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. İşte 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları ile günün önemine dair detaylar...

BASIN BAYRAMI NEDİR?

24 Temmuz Basın Bayramı, diğer bilinen ismiyle Gazeteciler ve Basın Bayramı, tarihi konusunda üzerinde çeşitli anlaşmazlıklar bulunsa da, Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her sene 24 Temmuz tarihinde kutlanmaktadır.

BASIN BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Osmanlı İmparatorluğu döneminde çıkmakta olan gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayına giriyordu.

SANSÜRÜN KALDIRILMASININ YIL DÖNÜMÜ

Türk basınında sansür ilk defa 10 Mayıs 1876 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verilmiş ve günümüzde bu olay "sansürün kaldırılması" olarak adlandırılmaktadır. Bunun üzerine, 10 Haziran 1946 tarihinde kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bir basın günü oluşturmayı planlamış ve Türkiye''de ilk gazetenin çıkış tarihinin "Basın Bayramı" ilan edilmesine karar vermiştir.

Fakat ilk gazete konusunda farklı görüşler bulunduğu için bir görüş birliği sağlanamamış, ardından Falih Rıfkı Atay tarafından bayramın her sene 24 Temmuz tarihinde kutlanılması fikri ortaya atılarak kabul edilmiştir. Basın Bayramı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önderliğinde Bâb-ı Âli ile kutlanmasının yanında il ve ilçelerde de Basın Bayramı olarak ayrı ayrı kutlanmaktadır. Siyaset adamları, rektörler ve belediye başkanları Basın Bayramı'nın önemine değinen çeşitli bildiriler yayınlamaktadır.

24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJLARI

  • Tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nız kutlu olsun.

01

  • Tüm basın emekçilerinin "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım.

02

  • 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum

03

  • Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

04

  • Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.

05

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Gazeteciler ve Basın Bayramı

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