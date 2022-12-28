Basın Ekspres'te akıllara durgunluk veren olay! Trafik magandası seyir halindeyken başka bir araca saldırdı

Olay, akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda yaşandı. Bir trafik magandasının kullandığı otomobilin içinde bulunan bir şahıs, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobilin önüne kırdı. Aracı durduramayınca seyir halindeyken otomobilin yanına yaklaşarak camdan sarkan şahıs, araca vurmaya başladı. Tartışma, seyir halindeyken birkaç dakika devam etti. Trafik magandası, otomobilin önüne kırarak adeta kazaya davetiye çıkardı. Yaşanan ilginç olayıysa başka bir otomobil şoförü, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, otomobilin içinde bulunan bir şahsın camdan sarkarak diğer otomobile vurduğu anlar görülürken, görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

(İHA)

