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Basın Ekspres'te akıllara durgunluk veren olay! Trafik magandası seyir halindeyken başka bir araca saldırdı

28.12.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basın Ekspres yolunda otomobilin içinde bulunan bir şahıs, seyir halinde olan başka bir otomobil sürücüsüne camdan sarkarak saldırdı. Yaşanan ilginç anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda yaşandı. Bir trafik magandasının kullandığı otomobilin içinde bulunan bir şahıs, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobilin önüne kırdı. Aracı durduramayınca seyir halindeyken otomobilin yanına yaklaşarak camdan sarkan şahıs, araca vurmaya başladı. Tartışma, seyir halindeyken birkaç dakika devam etti. Trafik magandası, otomobilin önüne kırarak adeta kazaya davetiye çıkardı. Yaşanan ilginç olayıysa başka bir otomobil şoförü, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, otomobilin içinde bulunan bir şahsın camdan sarkarak diğer otomobile vurduğu anlar görülürken, görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul maganda

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