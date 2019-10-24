HABER

BASIN EKSPRES YOLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ: 2 YARALI (EK GÖRÜNTÜYLE GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 07:32 | Son Güncelleme

*Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

*Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Basın Ekspres Yolu Yeşilköy istikametinde giden bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sebze yüklü kamyonet bariyerlere çarpıp devrildi. Kaza sonrası iki kamyonet sürücüsü de yaralandı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken devrilen kamyonet yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kaldırıldı.

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

Kaza Küçükçekmece, Basın Ekspres Yolu, Yeşilköy istikametinde sabah saat 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdulhamit Çekiç, kullandığı 34 FE 8776 plakalı kamyonet ile Yeşilköy istikametinde seyir halindeyken Güneşli Sapağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet aynı yönde önünde seyreden Fedli Öğür'ün kullandığı 34 RR 7773 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Kaza sonrası savrulan sebze yüklü kamyonet bariyerlere çarptıktan sonra yola devrildi. Kazada her iki kamyonetin sürücüsü de yaralanırken, devrilen kamyonetteki sebzeler de yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı her iki sürücüye de müdahale ederek en yakın hastaneye kaldırdı.

KAZA SONRASI TRAFİK OLUŞTU

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. İkinci bir kaza yaşanmaması için yolu daraltan polis ekipleri araçların geçişini tek şeritten sağladı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu Yeşilköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonetteki sebzeler önce başka bir kamyonete yüklendi. Ardından da kamyoneti kaldırma çalışmaları başladı. Olay yerine gelen İBB'ye ait vinç ile devrilen kamyonet yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kaldırıldı. Her iki kamyonetinde olay yerinden çekilmesiyle yol temizlenip tamamen araç trafiğine açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kazanın meydana geldiği yer

-Kazaya karışan kamyonetlerin görüntüsü

-Devrilen kamyonetten görüntü

-Yola savrulan sebzelerden görüntü

-Polisin çalışması

-Tek şeritten verilen trafikten görüntü

-Devrilen kamyoneti kaldırılması EK

-Yolun açılması EK

-Genel ve detaylar

PARTNER Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama... Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama...
Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı!Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Firari eski Patnos Belediye Başkanı HDP'li Yusuf Yılmaz yakalandı

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok alan hakkında karar

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda feci kaza! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi!

İstanbul trafiğini kilitleyen kaza!

Sancaktepe'de korkutan yangın! Hurdalık deposu küle döndü!

Sancaktepe'de korkutan yangın! Hurdalık deposu küle döndü!

Erdoğan'dan sürpriz atama! Ahmet Misbah Demircan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına atandı!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.