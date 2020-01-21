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  4. Başına aldığı yumruk darbesiyle öldü! Kavga anı saniye saniye kamerada

Başına aldığı yumruk darbesiyle öldü! Kavga anı saniye saniye kamerada

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Rusya’da toplu kavgada başına yumruk darbesi alan kişi yere yığılarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya’nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde bulunan Labıtnangi kentinde bir binanın önünde bir grup aralarında bir konuyu tartışmaya başladı. 10 kişilik grup arasında başlayan görüşme bir süre sonra şiddete dönüştü. Herkesin neredeyse birbirine yumruk attığı olayda Grigory Perkhurovich isimli kişi kafasına çok sert bir yumruk darbesi aldı. Bir anda sendeleyerek yere düşen adam binanın giriş kapısına kafasını çarptı. Güçlükle ayağa kalkan adama saldıran kişi tekrar yumruk attı. Bu yumruk ile kendisini kaybeden adam yere yığıldı. O noktada bulunan birçok kişi ise kavgayı bırakıp adamın başında toplandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre yerden kalkamayan adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Beyin sarsıntısı geçirdiği düşünülen adamın bir süre sonra tüm beyin fonksiyonlarının durduğu ve yaşamını yitirdiği açıklandı.

GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kavgaya karışan herkes sorguya alındı. Şehrin savcıları ise olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya kavga Yumruk

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