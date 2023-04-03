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Başına gelenleri gözyaşlarıyla anlattı! Tek hayali ölmeden önce boşanmak

03.04.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Mustafa Göktaş (86), 11 yıl önce Nevin Göktaş (60) ile ikinci evliliğini yaptı. İddiaya göre Nevin Göktaş, 1,5 yıl önce evini ve eşyalarını da alarak Mustafa Göktaş'ı terk edip başkasına kaçtı. 1,5 yıldır boşanma mücadelesi veren Mustafa dede, ölmeden önce son isteğinin boşanmak olduğunu gözyaşları ile anlattı. Göktaş, "Benim yaklaşık 1 milyon TL param gitti. Şimdide ayrılmam diyor. Benim ölmemi bekliyor ve tüm birikimlerimi almak istiyor" dedi. İşte detaylar...

Başına gelenleri gözyaşlarıyla anlattı! Tek hayali ölmeden önce boşanmak

Yıllarca yurt dışında çalışan ve emekli olduktan sonra memleketine dönen Mustafa Göktaş, komşularının vesilesi ile tanıştığı ve 11 yıl evli kaldığı Nevin Göktaş’ın evini ve eşyalarını alıp başka bir kişiye kaçmasının ardından sıkıntılı bir sürece girdi. 1.5 yıl önce başkasına kaçarak kendisini terk eden eşinden boşanmaya çalışan Göktaş, yaşadıklarını gözyaşı içerisinde anlatarak ölmeden boşanmak istediğini söyledi. 11 yıl boyunca eşi tarafından psikolojik şiddet gördüğünü ve 1 milyon TL’ye yakın para kaybettiğini ifade eden Mustafa dede, eşinin akrabalarının yıllarca evlerinde kira vermeden oturduğunu da iddia etti.

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KÖYLÜLERİN MİLYONER MUSTAFA DEDESİ

Yurt dışında çalışıp emekli olduktan sonra ilk eşi olan Hüsne Göktaş’ın kansere yenik düşüp vefat etmesinin ardından ülkesine döndüğünü belirten Mustafa Göktaş “Memleketime geldim. 25 sene Avrupa’da çalıştım emekli oldum. Memleketime hizmet etmek için geldim. Yetiştiğim kadar hayır yapmaya çalıştım. Un fabrikası, petrol ofisi açtım, köyümün camisine yardımlar yaptım. Eşimin vefatından sonra vesile oldular şu an evli olduğum Nevin Hanımla tanıştırdılar. O zaman ben 75 yaşındaydım kendisi 50 yaşındaydı olmaz aramızda yaş farkı çok, dedim araya girenler oldu, bu şekilde evlilik gerçekleşti. Bana bakacağını söyledi” dedi.

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“TÜM BİRİKİMLERİMİ ALMAK İÇİN ÖLMEMİ BEKLİYOR”

11 yıl önce evlenmesinin ardından eşinin tarla ve evlerini üzerine yaptırdığını aktaran Mustafa Göktaş, “Evini yaptırdım. Nar bahçesi vardı. ’Buraya hurma diktirelim’ dedi, hurma diktim. ’Kardeşimin hakkı var’ dedi, onu satın aldım. Her dairemde bir akrabası oturdu. Bir dairemde 4 yıl akrabası oturdu, 4 kuruş vermedi. Benim yaklaşık 1 milyon TL param gitti. Şimdide ayrılmam diyor. Benim ölmemi bekliyor ve tüm birikimlerimi almak istiyor. 11 senede bütün birikimim gitti" dedi.

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TEK HAYALİ EVLENMEDEN BOŞANMAK

Tek hayalinin evlenmeden boşanmak olduğunu vurgulayan Mustafa Göktaş “Tek duam bu. Ben 1,5 seneden beri boşanmaya çalışıyorum. 5. duruşma. Başka bir adamla yaşıyor. Sadece boşanmak istiyorum. Ölmeden tek isteğim bu. Kadına şiddet diyorlar. Ben 86 yaşındayım gittiği adam 45 yaşında bu adalet mi ? İki kez beni öldürmeye geldi kapımın arkalarına kilit yaptım. Yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana boşanma

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