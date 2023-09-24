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  4. Başına gelmeyen kalmadı! Önce yılan soktu, sonra kaza yaptı

Başına gelmeyen kalmadı! Önce yılan soktu, sonra kaza yaptı

24.09.2023 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta işlettiği fırına odun atarken yılan tarafından sokulan Ali Bayar, hastaneye giderken aracıyla kaza yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Başına gelmeyen kalmadı! Önce yılan soktu, sonra kaza yaptı

Olay, saat 19.00 sıralarında Şırnak merkezde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ali Bayar ekmek fırınında ateş yakmak isterken odunların arasında bulunan yılanı fark etmedi. Bayar, odun alırken yılan ayak bileğinden soktu.

Ayağında hissettiği acı sonrası yılan tarafından ısırıldığını fark eden Bayar, kendi aracıyla Şırnak Devlet Hastanesi'ne giderken yolda kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bayar, tedavi altına alındı. Bayar'ın hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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