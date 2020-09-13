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Başından ayrılmadı: En yakın dostumu kaybettim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 14:02 | Son Güncelleme

Adana’da elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçen Barış Canpolat'ın (25) arkasından gelen köpeği 'Hera'ya otomobil çarptı. Hera öldü, otomobilin sürücüsü kaçtı. Canpolat, "Sürücüyü kavşakta yakaladım. Sanki köpeğe çarpmamış gibi davrandı. Çarptığı bir çocuk da olabilirdi. En yakın dostumu kaybettim" diye tepki gösterdi.

Başından ayrılmadı: En yakın dostumu kaybettim

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Barış Canpolat, elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada arkasından gelen 'Hera' isimli köpeğine sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje savrulan Hera öldü. Canpolat, sürücüyü kavşakta durdurdu ancak iddiaya göre, köpeğe çarpan sürücü hatasının olmadığını öne sürerek yoluna devam etti.

ÖLEN KÖPEĞİNİ SEVDİ

Köpeğinin başında dakikalarca bekleyen Canpolat, Hera'nın cansız bedenini sevdi. Canpolat, köpeğinin en yakın dostu olduğunu belirterek, "Yolun karşısına geçiyordum. Otomobil çok süratli geliyordu. Yolun karşısından bağırdım ancak frene basmadı. Sürücüyü kavşakta yakaladım. Sanki köpeğe çarpmamış gibi davrandı. Çarptığı, köpek yerine bir çocuk da olabilirdi. Hera küçüklüğünden beri benim yanımdaydı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleriyle merkeze giden Canpolat, otomobilin plakasını aldığı sürücüden şikayetçi oldu.

(DHA)

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