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Basit bir diş ağrısı sandı! Doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

12.09.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş ağrıları en sık yaşanan sağlık problemleri arasında bulunuyor. Genellikle önemsiz görülen bu ağrılar çeşitli hastalıkların önemli belirtisi olabiliyor. Emma Webster, diş ağrısı nedeniyle gittiği doktorda beyin tümörü olduğunu öğrenerek şok geçirdi.

Basit bir diş ağrısı sandı! Doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

İskoçya'da yaşayan 29 yaşındaki Emma Webster 2018 yılında şiddetli diş ağrıları çekmeye başladı. Diş ağrıları nedeniyle diş hekimine giden Webster'a kanal tedavisi uygulandı. Yapılan ameliyatın ardından çektiği yoğun ağrı hiç kesilmedi. Kısa süre sonra doktorların sinir hasarı olduğunu düşündükleri için ilaç tedavisine başladı. 2019 yılında ağrı tüm yüzüne yayıldı ve görüşü bulanıklaşmaya başladı. Bu nedenler MRI taramasına giren Emma, bu taramada sağ gözünün arkasında gizlenen beyin tümörü olduğunu öğrendi.

CENAZESİNİ PLANLAMAYA HAZIRDI

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Yapılan testlerin ardından hayatının şokunu yaşayan Emma bu testler sonucunda sadece oğlunun onsuz ne yapacağını düşündüğünü belirterek "Cenazemi planlamaya başlamaya hazırdım" dedi. Ancak beyin tümörünün iyi huylu olduğu yani kanserli olmadığı öğrenildi. Bu haber iyi bir haber olsa da Emma'nın ailesinde çok sayıda beyin tümörü nedeniyle ölen kişi olduğu için onu sevindirmedi. Beyin tümöründen ölen anneannesi gibi olacağını sandı.

AĞRILAR 8 AY BOYUNCA DEVAM ETTİ

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Emma, Mart 2019'da tümörün yüzde 70'inin çıkartıldığı bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra denge sorunları ve güçten düşüren baş ağrıları ile baş başa kaldı. Bu sorunlar nedeniyle ailesinin yanına taşındı. Ağrıları ameliyattan sonra 8 boyunca sürdü. Şimdi Emma, tümörün büyümesini kontrol etmek için yıllık taramalara giriyor.

İKİNCİ ÇOCUĞUNU BEKLİYOR

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Emma, Ekim 2022'de ikinci bir çocuk bekliyor. "Artık geldiğim aşamaya inanamıyorum, her zaman hastanede olmak zorunda değilim. Yeni evimizi aldık , iki yıl sonra evleniyorum ve ikinci çocuğumu bekliyorum. Emma'nın diş ağrıları hala devam ediyor.

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NEDİR?

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  • Baş ağrısı (özellikle geceleri olan baş ağrısı)
  • Bulantı, kusma, çiftgörme, bulanık görme
  • Bayılma (sara nöbetleri)
  • Denge ve yürüme bozuklukları
  • Kollarda ve bacaklarda hissizlik, karıncalanma veya güç kaybı
  • Unutkanlık, kişilik bozuklukları, konuşma bozuklukları

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diş ağrısı kanser Beyin ameliyat beyin tümörü beyin tümörü belirtileri kanal tedavisi
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