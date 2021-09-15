HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldı

Başka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldı

15.09.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D-100 Karayolu, Zeytinburnu mevkii Ankara istikametinde, bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Aracın alev aldığını başka sürücülerin uyarısı üzerine fark eden kişi, hemen kenarda durarak itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobil söndürüldü. Yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücü, "Yoldan geçenlere el ettim, kimse yangın tüpü vermedi" dedi.

Başka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldı

Olay, D-100 Karayolu, Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun Şentürk otomobiliyle seyir halindeyken Zeytinburnu mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aracının arka bölümünde bulunan motor kısmından alevler yükseldi. Yoldan geçen sürücülerinde uyarmasıyla duran Şentürk durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan otomobil söndürüldü. Polis ekipleri de yolda önlem aldı. Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"YOLDAN GEÇENLERLERDEN YANGIN TÜPÜ İSTEDİM KİMSE VERMEDİ"

Otomobili yanan Ceyhun Şentürk, "Motor tarafından bir anda alev aldı. İlk bir duman kokusu aldım yavaşladım. Arkadan gelen arkadaş sağ olsun selektör yaparak uyardı, indim. Alevler büyüyünce yangın tüpüne de yetişemedim arka koltuğun altındaydı çünkü. Yolda insanlara el ettim, yangın tüpü diye kimse durmadı. Kimse yangın tüpü vermedi. Yardım anlamında bitmişiz herhalde. Ben de bıraktım en sonunda yansın diye yapacak bir şey yok. İstanbul'da yaşıyorum, Eskişehir'e gidiyordum" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, soruşturma sürdürülüyor.

d-100-karayolunda-otomobil-alev-alev-yandi_4205_dhaphoto1

d-100-karayolunda-otomobil-alev-alev-yandi_4205_dhaphoto3

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildiEğirdir Gölü'ndeki 30 yıllık gizemin kaynağı tespit edildi
Mersin'e kadar ulaştı! Önlenemiyor Mersin'e kadar ulaştı! Önlenemiyor
Kadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunan şüpheli aranıyorKadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunan şüpheli aranıyor
Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı! İşte iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey

Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı! İşte iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey

İnşaatında çalışmıştı! Tıp öğrencisi olarak geri döndü

İnşaatında çalışmıştı! Tıp öğrencisi olarak geri döndü

Haritada bir tek o il kaldı! Bakan Koca: Çağrıda bulunalım mı?

Haritada bir tek o il kaldı! Bakan Koca: Çağrıda bulunalım mı?

16 yaşındaki kızı "seviyorum" diyerek kaçırmaya çalıştı

16 yaşındaki kızı "seviyorum" diyerek kaçırmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.