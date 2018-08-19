HABER

Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

VAN  Başkale ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 1'i bebek, 8'i çocuk 43 kaçak göçmen yakaladı.

Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE,(Van), (DHA)-VAN Başkale ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 1'i bebek, 8'i çocuk 43 kaçak göçmen yakaladı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında, İran sınırında bulanan Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkisinde, yasa dışı yollardan sınırı geçen bir grubu tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan gruptakilerin 1'i bebek 8'i çocuk toplam 43 Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçak göçmenlere sıcak yemek ve süt ikram edildi.
Daha sonra Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Başkale'de 43 kaçak göçmen yakalandıBaşkale'de 43 kaçak göçmen yakalandıBaşkale'de 43 kaçak göçmen yakalandıBaşkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
Turistlerin kuyumcudaki hırsızlığı güvenlik kamerasındaTuristlerin kuyumcudaki hırsızlığı güvenlik kamerasında
Pikniğe gitmek için evden çıktı, Kızılırmak'ta cesedi bulunduPikniğe gitmek için evden çıktı, Kızılırmak'ta cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.