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Başkan adayının derbi heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 23:00 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr.

Başkan adayının derbi heyecanı

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının heyecanını Beşiktaşlı taraftarlar ile paylaştı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi maç tüm yurtta heyecanla takip ediliyor. AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy da derbinin heyecanını Beşiktaşlı taraftarlar ile birlikte yaşadı. Maç sırasında Beşiktaşlı taraftarların tezahüratları renkli anlar oluşturdu. Devre arasında Beşiktaşlı taraftarlara seslenen Ulusoy, sporseverlere 31 Mart’ta seçilmesi halinde yeni birçok spor salonu yapılacağının müjdesini verdi.

Başkan adayının derbi heyecanı

Başkan adayının derbi heyecanı

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