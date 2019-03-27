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Başkan Aktaş Roman vatandaşlara seslendi:

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 10:08 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde Cumhur İttifakı’nın adayı olan Alinur Aktaş, Yenişehir ilçesinde Romanlarla biraraya geldi.

Başkan Aktaş Roman vatandaşlara seslendi:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde Cumhur İttifakı’nın adayı olan Alinur Aktaş, Yenişehir ilçesinde Romanlarla biraraya geldi. Başkan Aktaş, "Sizlerden ricam çocuklarımızı okutalım. Bu konuda bizlere ne görev düşüyorsa, destek olmaya hazırız" dedi.
Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı’nın MHP’li Başkan Adayı Davut Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Yenişehir’de Romanlar Derneği ve Roman vatandaşların yaşadığı Yılmaz Mahallesi’ni ziyaret etti.
Roman vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Romanlar Derneği Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu ve Yılmaz Mahallesi Muhtarı Selçuk Beyazıt ile görüşerek Roman vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Yılmaz Mahallesi’nde Roman vatandaşlara seslenen Alinur Aktaş, “Cenabı Allah’ın yarattığı her kul değerli ve önemlidir. Hiç birimizin anne babamızı seçmek elimizde değil, sadece önemli olan Allah’a yakışır bir kul olmak. Sizler de bunun en iyi göstergesisiniz. Yıldırım Başkanım ile mahallenin istek ve sorunlarını konuştuk.Bazı ailelerin su sorununu konuştuk. Bununla ilgili çalışma yapıp kendisine döneceğiz. İki kardeşimiz ile ilgili talimat verdik. Sizlerden ricam çocuklarımızı okutalım. Bu konuda bizlere ne düşüyorsa destek olmaya hazırız” diye konuştu.
"Türkiye’de belirli gurupların varlıkları, kimlikleri hep saklandı, gizlendi" diye konuşan Aktaş, “ Bunu ortaya koyan, çıkaran destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Dolayısıyla sizlere destek vermiş, vermeye devam eden bu kişiye bu ekibe lütfen uzak durmayın. İki lider dimdik duruş sergiliyor. Bu duruşumuza destek verin. İnşallah önümüzdeki dönem bu değişimi gelişimi hepiniz göreceksiniz” dedi.
Romanlar Derneği Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu, “Derneğimizi ve mahallemizi ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyor, yerel seçimlerin ilçemize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi

Başkan Aktaş Roman vatandaşlara seslendi:

Başkan Aktaş Roman vatandaşlara seslendi:

Başkan Aktaş Roman vatandaşlara seslendi:

Başkan Aktaş Roman vatandaşlara seslendi:

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