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Başkan Böcek’in sağlık durumuyla ilgili son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

Covid-19 teşhisiyle Antalya’da özel bir hastanede tedavi görürken dün gece Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği ve solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Başkan Böcek’in sağlık durumuyla ilgili son durum

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Covid-19 teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden bu yana tedavi gördüğü özel hastaneden dün gece saat 22.30’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Başkanın durumunun stabil olduğu ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.

Başkan Böcek, 17 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastanede izole altında bulunduğu bilgisini paylaşmıştı. Aradan geçen süre içinde astım ve şeker hastalığı sebebiyle durumu ağırlaşan Başkan Böcek 7 Eylül tarihinde aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Böcek’in 12 Eylül tarihinde yapılan Covid-19 testi negatif çıkmıştı. Başkan Böcek, bir aydan fazla süredir yoğun bakın ünitesinde tedavi altında bulunduğu özel hastaneden dün gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Böcek’in tedavisinin bundan sonraki bölümünün burada devam edeceği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımızın yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Klinik durumu stabil olarak seyretmekte olup tedavi sürecinin devamı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiştir" denildi.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Böcek’in sağlık durumuyla ilgili olarak bugün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nden de ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 24.09.2020 tarihinde saat 22.30’da hastanemize takip ve tedavisi yapılmak üzere nakil edilmiştir. Hastamızın ilk değerlendirmesinde COVID enfeksiyonu sonrası akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği görülmüştür. Hastamız solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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