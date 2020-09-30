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Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başkan Böcek’in nakil olacağı yönünde yanlış bilgilendirmeler olduğunu belirterek, "Son gelen bilgide durumunun bir tık daha iyiye gittiğini ve her şeyin kontrol altında olduğu belirtildi. Konuşulanları anlıyor ve tepki veriyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Antalya’ya gelerek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımın servisinde Covid-19 tedavi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı makamında ziyaret ederek Başkan Böcek’in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Torun, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhittin Böcek’in daha önceki özel hastanede tedavi sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleştirildiğini ve Akdeniz Üniversitesinde de o tedaviye ek olarak sürecin devam ettiğini belirten Torun, kendilerine toplantı halindeyken gelen bir bilgiyi paylaştı. Torun, “Bugün biz toplantı halindeyken gelen bilgide bir tık daha iyiye gittiği ve her şeyin kontrol altında olduğu, sürecin yakından takip edildiği ifadesi oldu. Tedavide herhangi bir eksikliğin olmadığı belirtildi” dedi.

"FARKLI BİR TEDAVİ ŞEKLİ DÜŞÜNÜLMÜYOR"

Son günlerde Başkan Böcek’e organ nakli yapılacağı yönünde yanlış bilgilendirmeler bulunduğunu ve bunların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Torun, “Bazen kamuoyu nezdinde de yok nakildi, şöyle oldu gibi yanlış bilgilendirmeler oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi ona değil açıklamalara bakılmalı. Büyükşehir Belediyemizin her gün açıklamaları oluyor. Eğer farklılık olsa onlar dile getirirler. Her gün aynı açıklamalar duyulduğu için rutin bir iş gibi görüyorsunuz ama gerçekten sağlığı belirli bir periyotta iyileşme yönünde devam ediyor. Farklı bir tedavi şekli de düşünülmüyor. Her şey kontrol altında, bilinci yerinde, doktorlarımız da tedavi sürecini devam ettiriyor” diye konuştu.

"KONUŞULANI ANLIYOR, TEPKİ VERİYOR"

Torun, Başkan Böcek’in konuşup konuşamadığı yönündeki soruya ise, “Konuşma durumu hakkında bilgim yok ancak tepki veriyor, konuşmanı anlıyor. Hala yoğun bakımda ve orada olması gerekiyor. Çünkü tedavi süreci var, dikkatle özenle takip ediliyor” cevabını verdi.

(İHA)

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