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Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 15:20 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, durumunun ciddiyetini koruduğu, son birkaç gündür ise ulaşılan olumlu seyir ve bununla uyumlu klinik bulguların gözlemlenmekte olduğu bildirildi.

Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek’in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinde durumu ciddiyetini korumaktadır. Bununla birlikte son birkaç gündür ulaşılan olumlu seyir ve bununla uyumlu klinik bulguları gözlemlenmekte ve tıbbi destek uygulamaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

52 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Dün 58 yaşına giren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 52 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

(İHA)

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