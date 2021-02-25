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Başkan Tunç Soyer meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı

25.02.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Başkan Tunç Soyer meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 1 Mart Pazartesi günü Başkan Tunç Soyer’in çağrısı üzerine olağanüstü gündemle toplanacak. Tek maddenin ele alınacağı birleşimde 30 Ekim depremi sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapıların dönüşümüne ilişkin düzenleme görüşülecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı, kentteki hasarlı ve riskli yapıların hak kaybı yaşanmadan dönüşümüne ilişkin düzenlenme tamamlandı. 30 Ekim depremi sonrası ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapılar ile 1 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” öncesinde ruhsat alan yapılar veya 6306 sayılı kanun kapsamında riskli olarak belirlenen ruhsatlı yapıları kapsayan düzenleme İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayına sunulacak.

Başkan Tunç Soyer’in çağrısı ile 1 Mart Pazartesi günü saat 11.00’de olağanüstü toplanacak mecliste bahsi geçen durumlardaki plan ve uygulama çalışmalarına ilişkin usul ve esasların belirlendiği düzenlemeyle ilgili İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm komisyonlarının raporları oylanacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Tunç Soyer

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