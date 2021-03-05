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Başkent polisi resmi dairelerdeki işleri çözme vaadiyle vatandaşları dolandıran çeteyi çökertti

05.03.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Vatandaşları resmi dairelerdeki işlerini çözmek veya hızlandırmak vaadiyle kandırıp dolandıran organize suç çetesi üyesi 33 şahıs, Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.Ankara il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adliye, belediyeler, Maliye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Milli Evrak Müdürlükleri ve Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemleri çözmek ya da hızlandırmak vaadiyle vatandaşları kandırıp haksız kazanç elde eden bir grubu tespit etti.

Vatandaşları resmi dairelerdeki işlerini çözmek veya hızlandırmak vaadiyle kandırıp dolandıran organize suç çetesi üyesi 33 şahıs, Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Ankara il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adliye, belediyeler, Maliye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Milli Evrak Müdürlükleri ve Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemleri çözmek ya da hızlandırmak vaadiyle vatandaşları kandırıp haksız kazanç elde eden bir grubu tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, çete üyesi 35 kişiyi yakalamak için Ankara merkezli İstanbul, İzmir ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 33 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam edildiği öğrenildi.
Ankara ve İzmir illerinde yapılanması bulunan suç örgütünün liderliğini M.T.’nin yaptığı, örgütün içerisinde avukat ve birçok kamu görevlisinin yer aldığı, kamu görevlilerinden rüşvet karşılığında bilgi ve belge aldıkları, bu belgeleri kullanarak vatandaşların üzerinde güven sağladıkları, kendilerini bu kurumlarda çalışıyor olarak tanıttıkları, polis takibinden kurtulmak için iş yerlerine avukatlık bürosu tabelası astıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin 58 vatandaşı dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri haksız kazancın tespitine yönelik çalışmalarda ise son 1 yıl içerisinde toplamda 35 milyon liralık hesap hareketlerinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 50 bin 500 TL nakit para, 8 bin 500 euro, 5 bin dolar, 1 milyon 50 bin liralık çek, 5 adet ruhsatsız silah, 1 adet pompalı tüfek, farklı çaplarda fişek ve dolandırıcılık suçlarında kullanılan çok sayıda evrak ile doküman ele geçirildi.

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