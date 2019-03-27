HABER

Başkent’in son beş dönem büyükşehir belediye seçim süreci

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

Ankara’da son beş dönem yaşanan büyükşehir belediye seçimlerinde 23 yıllık döneme imzasını atan Melih Gökçek, üç defa Murat Karayalçın’ı, iki defa Mansur Yavaş’ı, birer defa da Doğan Taşdelen ve Yılmaz Ateş’i sandıkta hüsrana uğrattı.

Ankara’da son beş dönem yaşanan büyükşehir belediye seçimlerinde 23 yıllık döneme imzasını atan Melih Gökçek, üç defa Murat Karayalçın’ı, iki defa Mansur Yavaş’ı, birer defa da Doğan Taşdelen ve Yılmaz Ateş’i sandıkta hüsrana uğrattı. Beş dönem sürekli sağ partilerin başarılı olduğu Başkent’te 2004 seçimlerinde Gökçek, yüzde 55 oyla sağ seçmenin en yüksek oy oranına ulaştı.
Ankara’da son beş dönem yaşanan büyükşehir belediyesi seçimleri şöyle gelişti:
1994 seçimleri: 27 Mart Yerel Seçimleri’nde sonuçlar ilk açıklandığında SHP’nin Ankara adayı Korel Göymen ipi göğüsledi. O seçimde Refah Partisi’nden aday olan Melih Gökçek, Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu. Oylar yeniden sayıldı, seçimi Gökçek’in kazandığı açıklandı. 1994 seçimlerinde 393 bin 579 oy alan Gökçek’e karşı rakibi 387 bin 189 oyda kaldı. Gökçek, 6 bin 390 oy farkla ilk kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
1999 seçimleri: 1999’da tekrar birleşen SHP ve CHP’nin CHP çatısı altındaki adayı Murat Karayalçın oldu. CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen ise bu kez DSP’ye geçip Büyükşehir’e aday oldu. ’Sosyal demokratların bölünmüşlüğü’ seçim öncesi tartışma konusu oldu. Seçim yarışını göğüsleyerek oy oranını 33.79’a yükselten Gökçek, Ankara tarihinde ilk kez iki dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen kişi oldu. Aynı seçimde CHP’nin adayı Murat Karayalçın yüzde 31.95, DSP’nin adayı Doğan Taşdelen yüzde 10.58 oranında oy aldı.
2004 seçimleri: AK Parti adayı Melih Gökçek’in karşısında bu kez SHP adayı Murat Karayalçın ve CHP adayı Yılmaz Ateş vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Gökçek, 3’üncü dönem seçilen ilk büyükşehir başkanı oldu. Gökçek oylarını yaklaşık yüzde 55’e çıkartırken, Karayalçın ise yüzde 20.99 oy oranında kaldı.
2009 seçimleri: AK Parti adayı Melih Gökçek’in karşısında bu kez CHP adayı Murat Karayalçın ile MHP adayı Mansur Yavaş vardı. Gökçek yüzde 38.47, Murat Karayalçın yüzde 31.50 oy aldı. Seçimde büyük bir sürprize imza atan Mansur Yavaş yüzde 26.90 oy oranına ulaştı. Melih Gökçek, 4. kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.
2014 seçimleri: Ankara çok gergin bir seçim yarışına sahne oldu. Yüzde 44.61 oy oranına ulaşan Gökçek, yüzde 43.83 oy alan CHP adayı Mansur Yavaş’ı kıl payı farkla geçerek 5. kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Seçimde MHP adayı Mevlüt Karakaya yüzde 7.88 oy aldı. Büyük tartışmalara sahne olan seçimin ardından CHP, oyların yeniden sayılmasını, iptal edilen oyların da tekrar değerlendirilmesini istedi, birleştirme tutanaklarına itiraz etti. YSK’dan ise CHP’nin Ankara itirazına ret geldi.

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Mevlüt Uysal: Büyükçekmece sahilleri eski güzelliğine tekrar kavuşacakMevlüt Uysal: Büyükçekmece sahilleri eski güzelliğine tekrar kavuşacak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: 31 Mart Pazar günü hiç kimse sandıkları terk etmesinAK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: 31 Mart Pazar günü hiç kimse sandıkları terk etmesin

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Malatya'da art arda iki deprem!

Malatya'da art arda iki deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.