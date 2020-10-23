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Başkent’te başlıkları kopan oksijen tüpleri dükkanlara fırladı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 17:44 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nde (OSTİM) kamyondan düşüp etrafa fırlayan oksijen tüpleri, 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu.Başkent sanayisinin kalbi olan OSTİM’de sabah saatlerinde bir kamyona yüklü vaziyette duran içi oksijen dolu tüplerden dördünün yere düşerek etrafa saçılması paniğe sebep oldu.

Başkent’te başlıkları kopan oksijen tüpleri dükkanlara fırladı: 1 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nde (OSTİM) kamyondan düşüp etrafa fırlayan oksijen tüpleri, 1 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Başkent sanayisinin kalbi olan OSTİM’de sabah saatlerinde bir kamyona yüklü vaziyette duran içi oksijen dolu tüplerden dördünün yere düşerek etrafa saçılması paniğe sebep oldu. Yere düştükten sonra koruma başlıkları kopan ve yüksek basınçtan dolayı hızla savrulan tüpler, kontrolsüz bir şekilde etrafa savruldu. Tüplerden iki tanesi çevrede bulunan iş makinalarına çarparak dururken, diğer iki tanesi civardaki dükkanlara isabet ederek bir çalışanın yaralanmasına neden oldu. Çalıştığı dükkanın önünde bacağına tüp isabet eden Necla Salkın tedavi altına alındı.
Olayı hafif sıyrıklarla atlatan Necla Salkın’ın mesai arkadaşı Ali Karaçoban, “Tüp yüklü araç virajı döndüğünde kapılar açılıyor ve tüpler yola devriliyor. Tüplerin kafası kopunca basıncın etkisiyle oksijen tüpleri sağa sola fırlıyor. İkisinin kafası kopunca sağa sola fırlıyor. Biri zaten sokaktan direkt karşı 200 metre ileriye fırlıyor. Biri de bizim aracın altından sağa sola vurup dönerek en sonunda bize geldi. Olay anında oldu, ne yapacağımızı şaşırdık. Can kaybı da olabilirdi, Allah’a şükür bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.
Hasar alan dükkanların sahibinden Ahmet Tufan, “Mesai saatleri içerisinde çalışırken dışarıda bir patlama sesi duyduk. Patlama sesinden sonra dışarıya çıktığımızda yerlerde kafası kopmuş ve sağa sola savrulmuş oksijen tüpleri gördük. Bunun bir tanesinin karşı komşunun camına gittiğini gördük. Diğerinin de bizim elamanlarımızın olduğu yerde ayaklarına vurduğunu gördük. Allah’tan yanıcı bir madde ile buluşmadığı için büyük bir tehlikeyi atlattık” diye konuştu.
Camına tüp isabet eden dükkanda çalışan Seyfi Abacı, “Sabah saatlerinde oksijen tüpü taşıyan kamyonet yaklaşık 300 - 400 metre ileride süratli giriyor viraja. Kamyonetin kasasındaki oksijen tüpleri devriliyor. 3-4 tanesi orada kalıyor. Bir tanesi komşumuzun dükkanının ön tarafına geliyor. Bir tanesi de bizim buraya bir füze gibi hızlı bir şekilde geliyor. Taştan sekiyor saksıyı vuruyor. Saksıya vurduktan sonra ön cam ve ofisin üst camını patlatıyor. Sesle dışarı çıktık, ne olduğunu anlayamadık. Maalesef tedbirsizliğin, önlem almamanın sonucunu biz çektik. Sadece bizim dükkanımız değil, sokaktaki birçok dükkan patlama sonucunda zarar gördü. Şükürler olsun tek tesellimiz can kaybının olmaması” dedi.

Başkent’te başlıkları kopan oksijen tüpleri dükkanlara fırladı: 1 yaralı

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