HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te çatı yangını korkuttu

Başkent’te çatı yangını korkuttu

01.01.2021 01:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, saat 23.30 sıralarında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi Yeni Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı.

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi Yeni Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis binada bulunanları tahliye etti. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksekValiden kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek
Hicri yılbaşı duası ve Türkçe okunuşuHicri yılbaşı duası ve Türkçe okunuşu

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklaması

Pınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtülü hakim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtülü hakim' açıklaması

Asgari ücret artışı hangi ay maaşa yansıyacak?

Asgari ücret artışı hangi ay maaşa yansıyacak?

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Skandal karar! Türk mallarına yasak getirildi

Skandal karar! Türk mallarına yasak getirildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

2021 yılı için Google'dan Doodle

Yeni yılın ilk günü için Google'dan Doodle

Koronavirüsü yenen anne yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdi

Koronavirüsü yenen anne yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdi

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Sağlık Bakanı Koca, 112 telsizinden sağlık çalışanlarını yeni yılını kutladı

112 telsizinden sağlık çalışanlarını yeni yılını kutladı

Yeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdiler

Yeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdiler

Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.