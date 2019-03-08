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Başkentte definecilere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 20:02 | Son Güncelleme

Kızılcahamam ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı

Başkentte kaçak kazı yapan 8 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcahamam ilçesi Mahkemeağcin Mahallesi'nde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, define arayan H.K, M.K, İ.A, T.C, D.Ç, A.K, A.E.A. ve A.A'yı suçüstü yakaladı.

Operasyonda, zanlıların kullandığı jeneratör, hilti, 100 metre elektrik kablosu, 10 bakır çubuk ve 5 dinamit lokumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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