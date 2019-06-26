HABER

Başkent’te eğlence mekanına tüfek ve tabancayla saldırı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 08:08 | Son Güncelleme

Ankara’nın Altındağ ilçesinde gece kulübüne pompalı tüfek ve tabancayla saldıran kimliği belirsiz kişiler, 3 kişiyi yaraladı.Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi.

Başkent’te eğlence mekanına tüfek ve tabancayla saldırı: 3 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde gece kulübüne pompalı tüfek ve tabancayla saldıran kimliği belirsiz kişiler, 3 kişiyi yaraladı.
Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanına gelen kimliği belirsiz 4 kişi, bir süre içeride vakit geçirdikten sonra hesabı ödeyip çıktı. Daha sonra tekrar eğlence mekanına gelen şüpheliler, pompalı tüfek ve tabancayla içerideki vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda, kurşunların isabet ettiği iş yerinin sorumlu müdürü Yaşar D., güvenlik görevlisi Yunus D. ve kimliği belirlenemeyen 1 müşteri çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından otomobilleri ile kaçan saldırganlar, pompalı tüfeği Çankırı Caddesi üzerinde bir iş yerinin önüne bıraktılar. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve iş yeri çalışanları tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganların peşine düşerek, şüphelilerin kaçtığı otomobili Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kovalamaca sonucu yakaladı. Polis ekipleri, şüphelileri sorgulanmak üzere emniyete götürürken olaya ilişkin de inceleme başlattı.

Başkent’te eğlence mekanına tüfek ve tabancayla saldırı: 3 yaralı

Başkent’te eğlence mekanına tüfek ve tabancayla saldırı: 3 yaralı

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Fatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldüFatih’te bir Tacikistanlı kadının başına siyah poşet geçirilerek öldürüldü
Şafak vakti FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararıŞafak vakti FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Kaymakamın 3 oğlunu bıçakladılar!

Kaymakamın 3 oğlunu bıçakladılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.