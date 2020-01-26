HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkentte Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Başkentte Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 08:49 | Son Güncelleme

Başkentte Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Başkentte, Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

İnsan Hakları ve Hizmetleri Derneği (İHH Ankara) tarafından Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Rıdvan İbrahim tarafından deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenler ile İslam alemi için dua edildi.

Programda ayrıca, İsrail tarafından Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'ye Mescidi Aksa'ya bir yıl süreyle giriş yasağı konulmasına ilişkin olarak da Müslümanlara bu duruma sessiz kalmamaları çağrısı yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kars UMKE ve 112 ekipleri deprem bölgesinden döndüKars UMKE ve 112 ekipleri deprem bölgesinden döndü
Gaziosmanpaşa'da 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandıGaziosmanpaşa'da 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı
Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkent deprem Elazığ Gıyabi Cenaze Namazı İHH

En Çok Okunan Haberler

AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

'Demir Yumruk' hayatını kaybetti!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'daki depremde son durum: 31 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Maslak'ta korkunç kaza! Araç hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Maslak'ta korkunç kaza! 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD Kandilli son depremler)

Malatya'da bir deprem daha

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Trump'tan İran'a müzakere yanıtı: Hayır, teşekkürler

Trump'tan İran'a: Hayır, teşekkürler

Son dakika: AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.