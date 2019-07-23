Başkentte kaçak sigara operasyonu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi girişinde bir tırda yapılan aramada, 20 bin paket kaçak sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırda kaçak sigara bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Gölbaşı'ndaki kontrol noktasında durdurulan tırın dorsesinde, tütün dedektör köpeği Zümrüt ile yapılan aramalarda derin dondurucu ve çeşitli makinelerin içine zulalanmış 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tır şoförü Ö.D. ile araçtaki H.D. gözaltına alındı.

