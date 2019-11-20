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Başkentte "Keşmir Krizi" tartışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

Lahor Barış Araştırmaları Merkezi Başkanı Shamshad Ahmad: - "Yıllardır Keşmir bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Keşmir sanal bir nükleer kesişim noktasına dönüştü. Hindistan Keşmir’de olan biteni örtbas etmeye çalışıyor. Dünyanın bu duruma kör, sağır ve dilsiz kalmasına artık şaşırmıyoruz" - SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı: - "Keşmir sorunu, uluslarası sistemin çok önemli bir sorunudur. Sorunları üreten uluslarası sistem artık işleyemez hale gelmiştir"

Lahor Barış Araştırmaları Merkezi Başkanı Shamshad Ahmad, “Yıllardır Keşmir bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Keşmir sanal bir nükleer kesişim noktasına dönüştü. Hindistan Keşmir’de olan biteni örtbas etmeye çalışıyor. Dünyanın bu duruma kör, sağır ve dilsiz kalmasına artık şaşırmıyoruz." dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Lahor Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR) iş birliğinde başkentteki bir otelde düzenlenen ”Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" başlıklı kongre başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Lahor Barış Araştırmaları Merkezi Başkanı Ahmad, Keşmir sorununun 72 yıldır Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde olduğunu hatırlatarak, “Yıllardır Keşmir bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Keşmir sanal bir nükleer kesişim noktasına dönüştü. 800 bin Hindistan askeri orada insanlara eziyet ediyor. Dünyanın en kanlı askeri blokajı yaşanıyor. Hindistan'ın liderleri dahi bu bölgeye ziyaret gerçekleştiremiyor. Hindistan Keşmir’de olan biteni örtbas etmeye çalışıyor. Dünyanın bu duruma kör, sağır ve dilsiz kalmasına artık şaşırmıyoruz.” diye konuştu.

Ahmad, Keşmir sorununun dünyaya duyurulması için bir araya geldiklerini söyleyerek Türkiye’nin çözüm konusunda inisiyatif alan bir ülke olduğunu ve her zaman kendilerine destek verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’nin 74. Genel Oturumu’nda Keşmir sorununu dile getirdiğini hatırlatan Ahmad, bunun için teşekkür etti.

SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı da Keşmir’de insanların zulüm altında yaşadıklarını söyleyerek, “Hiçbir siyasi gerekçe ya da hiçbir siyasi iddia bu zulmü meşrulaştıramaz.” dedi.

Savaş, Keşmir sorununu mevcut uluslarası sistemin ürettiği bir sorun olduğunu söyleyerek, bu sistemin devam etmesini isteyen güçlerin Keşmir sorununa çözüm üretmek istemediklerini kaydetti.

Savaş, şunları kaydetti:

“Keşmir sorunu, uluslarası sistemin çok önemli bir sorunudur. Biz istiyoruz ki Keşmir soruna sebep olan uluslarası sistemin yapısı perspektifinden bu konuyu ele alalım. Sorunları üreten uluslarası sistem artık işleyemez hale gelmiştir. Bizler bütün gücümüzle bundan adalet temelli bir sistemin testisi için gayret etmeliyiz.”

Kongreye Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han’ın yanı sıra başta İngiltere, Pakistan ve Mısır başta olmak üzere birçok ülkeden akademisyen, siyasetçi, bürokrat, diplomat ve askeri yetkililer katılıyor.

Türkiye’den ise TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay katıldı.

Başkentte iki gün boyunca sürecek kongrenin ilk gününde Keşmir krizi ve uluslararası sistemdeki eksiklikler ele alınacak. Yarın da “Keşmir Sorunu Üzerine Stratejik Düşünce Çalıştayı” yapılacak.

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Keşmir krizi Lahor Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR) SDE

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