HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te oto aksesuar dükkanının çatısı yandı

Başkent’te oto aksesuar dükkanının çatısı yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 00:45 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde oto aksesuar dükkanının çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde oto aksesuar dükkanının çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Olay, saat 22.30 sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1366’ıncı Cadde üzerinde bulunan 3 katlı oto aksesuar dükkanında meydana geldi. Çatı katında ilk belirlemelere göre; elektrik tesisatından çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sanayi bölgesinin pek çok yerinden görülen dumanı fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındıHatay’da 10 mahalle karantinaya alındı
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
Joe Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Ünlü iş insanı astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı
Ünlü iş insanı astrolojik tahmin paylaştı! İşte ABD seçiminin kazananı
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'yıkım ve tahliye' kararına tepki
Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırgan ve hukuk dışı!
Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı
Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı
19 yıl önce işlenen vahşi cinayetle ilgili baba ve üvey anne tutuklandı
19 yıl önceki vahşi cinayette baba ve üvey anne tutuklandı
Gaziantep Valisi Gül: Bir dakika bile evinizin dışında geçirmeyin
Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız katlanarak artıyor
Son dakika! İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 7 kişi tutuklandı
İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 7 kişi tutuklandı
AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır koronavirüse yakalandı
AK Partili vekil koronaya yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.