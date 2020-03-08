HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye operasyon!

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 00:54 | Son Güncelleme

Ankara'da otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Başkentte otomobil dolandırıcılığı yapan çeteye operasyon!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, otomobil dolandırıcılığı yapan çetenin, pahalı veya lüks araçları satın almak için yüksek miktarda kapora verdikleri mağdurları kiraladıkları lüks ofise getirip güven sağlamaya çalıştıkları bilgisini edindi.

Ekipler, çete üyelerinin mağdurlarla mesai bitimine yakın saatte buluştuklarını, "Bankaya gidersek yetişemeyiz, noter kapanmadan, paydostan önce yetişelim" diyerek satış belgesini aldıktan sonra servise götürme bahanesiyle anahtarını aldıkları araçla kaçtıklarını belirledi.

Çete üyelerinin aracı bir başkasına sattığını da tespit eden ekipler, 4 kişilik çeteye operasyon düzenledi.

Operasyonda çete üyelerinden 2'si, Mersin'de dolandırıcılık olayına karıştıktan sonra Ankara'ya dönerken yakalandı.

Şüpheli Selçuk B. ile Hüseyin Ç, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybettiİranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybetti
Şam’da yakıt tankeri ile iki yolcu otobüsü çarpıştı!Şam’da yakıt tankeri ile iki yolcu otobüsü çarpıştı!
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
Ankara dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Yunan askeri sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtı

Yunan askeri sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtı

Çin'de karantina oteli çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında

Çin'de karantina oteli çöktü! Çok sayıda kişi enkaz altında

Fiyatlar baş döndürüyor: Arabalar kanatlanmış

Fiyatlar baş döndürüyor: Arabalar kanatlanmış

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Saman balyalarının arasından çıktı

Saman balyalarının arasından çıktı

Diğer Haberler
Öğrencilerin maskotu sosyal medyanın gündemi olmuştu! Fındık'tan kötü haber

Sosyal medyanın gündemi olmuştu! Fındık'tan kötü haber

Düğün konvoyunda feci kaza: 2 yaralı

Düğün konvoyunda feci kaza: 2 yaralı

Limon tuzu yerine böcek ilacı kattı! Salatayı yiyen fenalaştı

Limon tuzu yerine böcek ilacı kattı! Salatayı yiyen fenalaştı

Şam’da yakıt tankeri ile iki yolcu otobüsü çarpıştı: 30 ölü

Şam’da yakıt tankeri ile iki yolcu otobüsü çarpıştı!

7 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Barış Pehlivan açıklaması

'Darp edildi' iddiasına Başsavcılık'tan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.