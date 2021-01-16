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  4. Başkent’te pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

Başkent’te pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

16.01.2021 23:02 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir kişi elinde pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açtı.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir kişi elinde pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açtı. İlçede paniğe neden olan şüpheli polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu tüfeği yere bırakarak teslim oldu.

Olay, Ankara’nın Çubuk ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen vatandaş, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasına rağmen elinde pompalı tüfekle dışarıya çıkıp, Atatürk Caddesi’nde rastgele havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada çevrede büyük panik yaşadı. Çevredekiler, kendilerini korumaya aldı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, çevrede önlem alıp, elinde silah bulunan vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Ancak şüpheli, caddede bağırıp, yine havaya ateş etti. Bir süre sonra da elindeki silahı bırakıp, yere çökerek teslim oldu. Polis ekipleri, vatandaşı gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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