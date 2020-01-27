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Başkentten Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan konvoy yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 21:05 | Son Güncelleme

Başkentten Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan konvoy yola çıktı

Ankara merkez ve 25 ilçeden, Elazığ ve Malatya'ya ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan konvoy hareket etti.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'daki kaymakamlıkların, belediyelerin, odaların ortak organizasyonuyla ve hayırseverlerin katkılarıyla Elazığ ve Malatya'ya ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri hazırlandığı bildirildi.

Merkez ve 25 ilçeden gelen yardım malzemelerini taşıyan konvoylardan birinin daha yola çıktığı belirtilen paylaşımda, "Seninleyiz Elazığ, seninleyiz Malatya" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Valiliği Elazığ Malatya yardım

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