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  4. Başkonsolosu şehit eden terörist Amerika’da serbest bırakıldı

Başkonsolosu şehit eden terörist Amerika’da serbest bırakıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2019 15:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, 1982’de Los Angeles’da Türkiye’nin Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı hain bir saldırı sonucunda şehit eden Hampig Sasunyan adlı teröristin Amerika mahkemesince şartlı tahliye edilmesine yönelik, “Kaliforniya Valisi’nin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz” açıklamasında bulundu.Kaliforniya’da çıkarıldığı mahkemede şartlı tahliye talebi kabul edilen, 28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles’te Başkonsolos Kemal Arıkan’ı şehit eden terörist Hampig Sasunyan serbest bırakıldı.

Dışişleri Bakanlığı, 1982’de Los Angeles’da Türkiye’nin Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı hain bir saldırı sonucunda şehit eden Hampig Sasunyan adlı teröristin Amerika mahkemesince şartlı tahliye edilmesine yönelik, “Kaliforniya Valisi’nin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz” açıklamasında bulundu.
Kaliforniya’da çıkarıldığı mahkemede şartlı tahliye talebi kabul edilen, 28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles’te Başkonsolos Kemal Arıkan’ı şehit eden terörist Hampig Sasunyan serbest bırakıldı. Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, “28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ı hain bir saldırıyla katleden terörist Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliye talebinin, tüm girişimlerimize rağmen, 27 Aralık 2019 tarihinde Kaliforniya’da gerçekleşen duruşmada kabul edildiği esefle öğrenilmiştir. Kaliforniya Valisi’nin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz. Görevi başında şehit edilen diplomatımızın katilinin salıverilmesinin önünü açan bu karar, evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışına aykırılık teşkil ettiği gibi terörizmle mücadelede işbirliği ruhuyla da bağdaşmamaktadır. Sasunyan’ın, Türk düşmanlığıyla beslenen çarpık bir ideolojiye dayanarak, planlı ve kasıtlı olarak işlediği ve mahkumiyeti müddetince hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu eylemi basit bir cinayet değil, bir nefret suçu ve terörist bir eylemdir. Ermeni terörist örgütlerinin saldırılarında 31’i diplomat 58 vatandaşını şehit veren Türkiye, nefret suçlarının yeniden tırmanışa geçtiği ve uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan günümüzde son derece tehlikeli bir emsal teşkil edecek olan bu vahim kararın uygulanmaması için tüm itiraz yollarını kullanacaktır. Bu çerçevede en önemli sorumluluk, benzer kayıplar yaşamış olan ABD makamlarındadır. Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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